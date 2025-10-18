Premier

Video : पूर्णा आजीने एंट्री केल्या केल्या प्रियाला थोबडवलं ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक झाले खुश "ज्जे बात..!"

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. पूर्णा आजी प्रियाला चांगलाच धडा शिकवणार आहे. मालिकेत काय घडणार जाणून घेऊया.
Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे ठरलं तर मग. जुई गडकरी आणि अमित भानुशाली यांची मुख्य भूमिका असलेल्या या मालिकेत आता रोहिणी हट्टंगडी यांची एंट्री पूर्णा आजी म्हणून झाली आहे. त्यातच आता मालिकेत नवा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com