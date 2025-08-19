सलमानलाही लाज वाटेल इतका वाईट कांड 'या' नेपो किडने केलेला ! Hit & Run केस असूनही फक्त 950 रुपये देऊन सुटला

बॉलिवूडमध्ये वादग्रस्त घटनांची परंपरा जुनी असून संजय दत्त आणि सलमान खान ही प्रमुख नावं मानली जातात.नव्वदच्या दशकात झालेल्या हिट अँड रन प्रकरणात दिग्गज अभिनेते राजकुमार यांचा मुलगा पुरु राजकुमार केवळ ₹950 दंड भरून सुटला.अभिनेता म्हणून तो कधी यशस्वी ठरला नाही, पण वादग्रस्त घटना आणि गैरप्रकारांमुळे तो सतत चर्चेत राहिला..Entertainment News : बॉलिवूड आणि वादग्रस्त घटना हे दोन समानार्थी शब्द आहेत असं म्हणावं लागेल. आजवर अनेक कलाकार वादग्रस्त गोष्टींमुळे चर्चेत आहेत. त्यात सगळ्यात आघाडीवर नाव आहेत ते म्हणजे संजय दत्त आणि सलमान खान. पण एक असा नेपोकिड बॉलिवूड मध्ये होऊन गेला ज्याच्या वागणुकीमुळे सलमानलाही लाज वाटली असती. कोण आहे हा कलाकार जाणून घेऊया. .नव्वदच्या दशकात हिट अँड रनची घटना घडली होती. या घटनेतून एक नेपोकिड आणि अभिनेता फक्त 990 रुपयांचा दंड भरून सुटला. हा अभिनेता होता बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते राजकुमार यांचा मुलगा पुरु राजकुमार. अभिनेता म्हणून हा यशस्वी ठरला नाही पण वादग्रस्त घटनांमुळे चर्चेत राहिला. .पुरुचे वडील बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते होते. पण तसं नाव तो कमवू शकला नाही. पुरुला पहिल्यापासूनच सिनेमाचा नाद होता. अभिनयक्षेत्रात काम करण्यासाठी तो उत्सुक होता. परदेशात अर्थशास्त्राची पदवी घेतल्यावर तो बॉलिवूडमध्येकरिअर करण्यासाठी परत आला. 1996 मध्ये त्याने बाल ब्रह्मचारी सिनेमातून पदार्पण केलं. हा सिनेमा काही चालला नाही पण पुरु मात्र चर्चेत आला. .त्याने पुढे एल ओ सी कारगिल, मिशन काश्मीर सारख्या काही सिनेमांमध्ये काम केलं. पण बॉलिवूडमध्ये वडिलांप्रमाणे तो यश मिळवू शकला नाही. पण सिनेमात येण्यापूर्वी त्याने असा एक कांड केलेला जो कुणालाच समजला नाही आणि पुरु मात्र सहीसलामत सुटला. त्यामुळेच सिनेइंडस्ट्रीत येण्यापूर्वी त्याच नाव खराब झालं नाही. याची पुरेपूर काळजी त्याच्या वडिलांनी घेतली. .17 डिसेंबर 1993च्या रात्री मुंबईतील वांद्रे भागातील एस वी रोडवर एक गाडी भरधाव वेगाने धावत आली. काही लोक फुटपाथवर झोपले होते. ही सुस्साट गाडी थेट 8 जणांच्या अंगावरून गेली. हे गाडी चालवत होता पुरु राजकुमार. या अपघातात तीन जण जागीच ठार झाले तर चार जणांचे हातपाय तुटले आणि गंभीर जखमी झाले. एक जखमी दवाखान्यत नेताना मरण पावला. बघ्यांनी पुरुला जेलमध्ये टाकलं पण प्रकरणाची हवा होण्याआधीच शांत करण्यात आलं. .फक्त 950 रुपये बेल देऊन पुरु राजकुमार एका दिवसात बाहेर आला. त्यानंतर एक लाख रुपये पोलिसांना देऊन हा मॅटर शांत करण्यात आलं. हे प्रकरण त्या काळी खूप चर्चेत होतं पण ते हिटलिस्टवर येणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात अली. राधा राजाध्यक्ष नावाच्या पत्रकाराने या प्रकरणाला वाचा फोडली. पोलिसांना जाब विचारला पण पोलिसांनी तोंड बंद ठेवणेच पसंत केले. जुलै 1996 मध्ये दोन सुनावण्यांमध्ये ही केस बंद करण्यात अली. अपघातात जखमी आणि मृत्यू पावलेल्या प्रत्येकाला 25000 रुपये देऊन प्रकरण मिटवण्यात आलं तर यात अब्दुल रहीम कुरेशी या व्यक्तीचा पाय गेला. पुरून त्याचा दवाखाना खर्च करून त्याला 500 रुपये वरखर्चाला दिले. .पदार्पणाआधीच सामान्यांचे कदाचित शाप पुरुला लागले असं म्हणावं लागेल. कारण अभिनेता म्हणून तो सपशेल अपयशी ठरला. पुरु सध्या त्याच्या कुटूंबासोबत मुंबईतच राहतो पण बॉलीवूडने मात्र आता त्याची साथ सोडली आहे. .शेवटपर्यंत एकटेच राहिले दादा ! "मी त्यांचा मृतदेह मांडीवर घेऊन एकटीच बसले होते" लेखिकाचा धक्कादायक खुलासा.FAQ s:Q1. पुरु राजकुमार कोण आहे?👉 तो बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते राजकुमार यांचा मुलगा आहे.Q2. त्याचं नाव वादात का आलं?👉 नव्वदच्या दशकात झालेल्या हिट अँड रन प्रकरणामुळे त्याचं नाव चर्चेत आलं.Q3. या प्रकरणात त्याला काय शिक्षा झाली?👉 फक्त ₹990 दंड भरून तो सुटला.Q4. अभिनेता म्हणून पुरु राजकुमार यशस्वी झाला का?👉 नाही, त्याला विशेष यश मिळालं नाही.Q5. आज तो कशामुळे आठवला जातो?👉 प्रामुख्याने त्याच्या वादग्रस्त घटनेमुळे आणि नेपोकिड म्हणून त्याची चर्चा होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.