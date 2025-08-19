Premier

सलमानलाही लाज वाटेल इतका वाईट कांड 'या' नेपो किडने केलेला ! Hit & Run केस असूनही फक्त 950 रुपये देऊन सुटला

Bollywood Hit & Run Controversy : बॉलिवूडमध्ये असा नेपोकिड येऊन गेला आहे त्याच्यापुढे इतर सगळ्या नेपोकिडचे कारनामे फिके आहेत. कोण आहे हा सुपरस्टारचा मुलगा आणि काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया.
Bollywood Hit & Run Controversy
Bollywood Hit & Run Controversy
  1. बॉलिवूडमध्ये वादग्रस्त घटनांची परंपरा जुनी असून संजय दत्त आणि सलमान खान ही प्रमुख नावं मानली जातात.

  2. नव्वदच्या दशकात झालेल्या हिट अँड रन प्रकरणात दिग्गज अभिनेते राजकुमार यांचा मुलगा पुरु राजकुमार केवळ ₹950 दंड भरून सुटला.

  3. अभिनेता म्हणून तो कधी यशस्वी ठरला नाही, पण वादग्रस्त घटना आणि गैरप्रकारांमुळे तो सतत चर्चेत राहिला.

