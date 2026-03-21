'पुष्पा २' मध्ये काम केल्याचा मला पश्चाताप होतोय... अभिनेत्रीचं धक्कादायक वक्तव्य; म्हणाली- मला खूप वाईट...

'पुष्पा २' या दाक्षिणात्य चित्रपटाचे चाहते फक्त देशातच नाही तर परदेशातही आहेत. या चित्रपटाने कमाईचे रेकॉर्ड तोडले. यातील पुष्पा, श्रीवल्ली यांच्या अभिनयाने प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झालेच सोबतच यातील गाणीही तितकीच गाजली. मात्र आता या चित्रपटातील एका अभिनेत्रीने आपल्याला या चित्रपटात काम केल्याचा पश्चाताप होतोय असं म्हटलंय. 'बिग बॉस तेलुगू ४' मध्ये झळकलेली लोकप्रिय अभिनेत्री दीवी वडथ्या हिने एका मुलाखतीत चित्रपटाबद्दलचा अनुभव शेअर केलाय. यात आपल्याला सांगण्यात आलेली भूमिका वेगळी आणि मोठी होती असं तिने म्हटलंय. .'व्हिज्युअल टॉक्स पॉडकास्ट'मध्ये बोलताना दीवीला 'पुष्पा २' मधील तुझ्या भूमिकेबद्दल तू आनंदी आहेस का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. याबद्दल बोलताना दीवी म्हणाली, 'अजिबात नाही. जेव्हा मला या भूमिकेबद्दल विचारण्यात आलं होतं, तेव्हा ती एक मोठी भूमिका असेल असं सांगितलं होतं. कारण 'पुष्पा कुठे आहे?' या टीझरची सुरुवातच माझ्यापासून झाली होती. त्यामुळे मलाही या चित्रपटातील माझ्या भूमिकेकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण जेव्हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा प्रत्यक्षात तसं काहीच नसल्याचं माझ्या लक्षात आलं.'.ती पुढे म्हणाली, 'या चित्रपटात काम केल्याचा पश्चात्ताप होतो. मला खूप वाईट वाटलं. पण माझ्या दुःखाची पर्वा कोणाला का असेल? आपल्याला स्वतःलाच सांभाळत पुढे जावं लागतं. चित्रपट पाहिल्यानंतर मला खूप वाईट वाटलं. माझी भूमिका खूप चांगली असेल हा विचार करून मी माझ्या १० मित्रांना सोबत घेऊन चित्रपट पाहायला गेले होते. कारण मी या चित्रपटासाठी १० दिवस डबिंग केले होते आणि २० दिवस शूटिंग केले होते. मी खूप चांगला अभिनयही केला होता, पण चित्रपट पाहिल्यावर मला मोठा धक्का बसला.'.'पुष्पा २' या चित्रपटात दीवीने 'मिन्नू उमा देवी' नावाच्या टीव्ही रिपोर्टरची भूमिका साकारली होती. चित्रपटात तिचे पात्र सत्य शोधण्यासाठी अल्लू अर्जुनने साकारलेल्या पुष्पा राजचा पाठलाग करताना दिसते. 'पुष्पा कुठे आहे?' या प्रमोशनल व्हिडीओमध्येही ती होती. रोजंदारीवर काम करणारा हा मजूर आता स्मगलर बनून कायद्यापासून कुठे लपून बसलाय, असा प्रश्न विचारताना दिसली होती. मात्र तिची ही भूमिका कापून ती खूप छोटी करण्यात आलीये.