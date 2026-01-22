Premier

'पुष्पा 3' मध्ये भाईजानची एन्ट्री? सलमान खान साकारणार गूढ आणि ताकदवान पात्र?

Salman Khan to Enter Pushpa 3?: अल्लू अर्जुनच्या ‘पुष्पा’ फ्रँचायझीचा तिसरा भाग सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘पुष्पा ३’मध्ये सलमान खान एका प्रभावशाली आणि गूढ भूमिकेत दिसू शकतो.
Apurva Kulkarni
अर्जुनच्या 'पुष्पा' फ्रेचायझीने भारतीय चित्रपटसृष्टीत वेगळाच ठसा उमटवला आहे. पहिला आणि दुसरा भाग बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरल्याने ही मालिका केवळ दक्षिण भारतापुरती मर्यादित न रहता हिंदी सिनेसृष्टीतही प्रचंड लोकप्रिय झाली. पुष्पराज ही व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसली असून, आता चाहत्यांची नजर 'पुष्पा'च्या तिसऱ्या भागाकडे लागली आहे.

