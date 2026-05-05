Producer R B Choudary Passed Away : दक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का; सुप्रसिद्ध निर्माता आर.बी. चौधरी यांचे अपघातात निधन

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतून अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली आहे. सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि 'सुपर गुड फिल्म्स'चे संस्थापक आर.बी. चौधरी यांचे एका भीषण अपघातात निधन झाले आहे. संपूर्ण चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली. त्यांच्या निधनामुळे केवळ दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीच नव्हे, तर हिंदी चित्रपटसृष्टीशी संबंधित असलेल्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आर.बी. चौधरी सध्या राजस्थानच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यादरम्यान, पाली जिल्ह्याच्या दिशेने प्रवास करत असताना, ब्यावर-पिंडवाडा मार्गावर त्यांची 'स्कॉर्पिओ' गाडी अचानक अनियंत्रित झाली. गाडी भरधाव वेगात होती आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका पुलाच्या (culvert) संरक्षक भिंतीवर ती जोरात आदळली. ही धडक इतकी भीषण होती की, घटनास्थळी तत्काळ एकच गोंधळ आणि हाहाकार उडाला. .A. Krishnamurthy: 'हिम्मतवाला' फेम ज्येष्ठ चित्रपट निर्मात्यांचे निधन, सिनेसृष्टीवर शोककळा .अपघातानंतर लगेचच, स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेमुळे त्यांचे कुटुंब आणि चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की, त्यांना वाचवणे अशक्यच होते, असे सांगितले जात आहे. आर.बी. चौधरी हे मूळचे राजस्थानमधील पाली जिल्ह्याचे रहिवासी होते, परंतु त्यांनी आपली कारकीर्द दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत घडवली. आपल्या संपूर्ण आयुष्यात त्यांनी ९८ हून अधिक चित्रपटांची निर्मिती केली आणि चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले..त्यांनी तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड आणि हिंदी अशा विविध भाषांमधील चित्रपटांमध्ये काम केले. त्यांच्या निर्मितीखालील हिंदी चित्रपट 'सूर्यवंशम' आजही दूरदर्शनवर मोठ्या आवडीने पाहिला जातो आणि प्रेक्षकांमध्ये तो प्रचंड लोकप्रिय आहे. आपल्या कारकिर्दीत चौधरी यांनी अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत काम केले, तसेच नवोदित कलाकारांनाही संधी उपलब्ध करून दिली. त्यांच्या कुटुंबाबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांची मुले जीवा आणि रमेश हे देखील चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत; हे दोघेही सध्या आपल्या वडिलांचा वारसा पुढे चालवत आहेत. वडिलांच्या या अचानक आणि अकाली निधनामुळे त्यांचे कुटुंब पूर्णपणे कोलमडून गेले आहे..या दुःखद बातमीनंतर, चित्रपटसृष्टीतील अनेक नामवंत कलाकार आणि मान्यवरांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. त्यांच्या योगदानाचे स्मरण करताना, त्यांनी चित्रपटसृष्टीला खूप काही दिले आहे, या गोष्टीचा अनेकांनी आवर्जून उल्लेख केला आहे. सध्या, शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांचे पार्थिव चेन्नईला नेण्याची व्यवस्था केली जात आहे. त्यांचे निधन हे चित्रपटसृष्टीसाठी एक प्रचंड नुकसान आहे.