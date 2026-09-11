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'मुलांसोबत नग्न होऊन आंघोळ केली' माधवनचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाला, उदरनिर्वाहासाठी गोहत्या करणाऱ्या कुटुंबांसोबत राहिलो

R MADHAVAN CANADA EXCHANGE STUDENT EXPERIENCE:बॉलिवूड अभिनेता आर. माधवन सध्या 'धुरंधर'मुळे चर्चेत आहे. अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी एक्स्चेंज स्टुडंट म्हणून कॅनडामध्ये राहतानाचे काही अनोखे आणि धक्कादायक अनुभव त्याने एका जुन्या मुलाखतीत सांगितले होते.
R MADHAVAN

R MADHAVAN EXPERIENCE

esakal

Apurva Kulkarni
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R MADHAVAN SHOCKING OLD INTERVIEW REVELATION: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आर. माधवन १९९० च्या दशकापासून मनोरंजविश्वात कार्यरत आहे. धुरंधर सिनेमानंतर त्याची प्रचंड चर्चा होताना पहायला मिळतेय. आर माधवन अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी त्याला एक्स्चेंज स्टुडंट म्हणून कॅनडामध्ये राहण्याची संधी मिळाली होती. परंतु कॅनडात राहत असताना त्याला आलेला अनुभव फार वेगळा होता. एका जुन्या मुलाखतीत माधवनने त्या काळातील काही आठवणी सांगितल्या होत्या.

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