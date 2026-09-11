'मुलांसोबत नग्न होऊन आंघोळ केली' माधवनचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाला, उदरनिर्वाहासाठी गोहत्या करणाऱ्या कुटुंबांसोबत राहिलो

R MADHAVAN SHOCKING OLD INTERVIEW REVELATION: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आर. माधवन १९९० च्या दशकापासून मनोरंजविश्वात कार्यरत आहे. धुरंधर सिनेमानंतर त्याची प्रचंड चर्चा होताना पहायला मिळतेय. आर माधवन अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी त्याला एक्स्चेंज स्टुडंट म्हणून कॅनडामध्ये राहण्याची संधी मिळाली होती. परंतु कॅनडात राहत असताना त्याला आलेला अनुभव फार वेगळा होता. एका जुन्या मुलाखतीत माधवनने त्या काळातील काही आठवणी सांगितल्या होत्या..२०२३ मध्ये इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसच्या युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना माधवन म्हणालाले की, 'रोटरीच्या माध्यमातून त्याला एक्स्चेंज स्टुडंट म्हणून कॅनडाला जाण्याची संधी मिळाली होती. तो कॅनडातील स्टेटलर या ठिकाणी राहिला होता. त्या परिसराचे वर्णन करताना त्याने ते काउबॉय संस्कृतीचे ठिकाण असल्याचे सांगितले. माधवन म्हणाला होता की, तो पूर्णपणे शाकाहारी आहे. मात्र, कॅनडामध्ये तो अशा कुटुंबांसोबत राहिला होता जे आपल्या उदरनिर्वाहासाठी गायींची हत्या करत होते. त्याच्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि संस्कारांमुळे हा अनुभव त्याच्यासाठी अत्यंत वेगळा होता.'.दुसरा अनुभव सांगताना माधवन म्हणाला, 'स्टेटलरमधील स्थानिक शाळेच्या बास्केटबॉल टीममध्ये माझी निवड झाली होती. त्यावेळी इतर खेळाडूंच्या तुलनेत उंची कमी असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्याला टीममध्ये स्थान मिळणे ही मोठी गोष्ट होती. तिथं सगळे खेळाडू सामन्यानंतर एकत्र लॉकर रुममध्ये शॉवर घेत असत. परंतु ते एकत्र कपड्याशिवाय आंघोळ करत असत. तिथल्या मुलांना सुद्धा ती सामान्य गोष्ट होती. पण मी या परिस्थितीत अंडरवेअर न काढण्याचा निर्णय घेतला. इतर सर्वजण कपड्यांशिवाय आंघोळ करत असताना मी मात्र अंडरवेअर घालूनच शॉवर घेत होता. त्यामुळे इतर मुलांनाही माझं वागणे वेगळे वाटत होते..पुढे बोलताना तो असही म्हणाला की, या अनुभवातून माधवनला महत्त्वाचा धडा मिळाला. एखादी गोष्ट आपल्याला मनापासून योग्य वाटत नसेल आणि ती करताना अस्वस्थ वाटत असेल, तर केवळ इतर सर्वजण करत आहेत म्हणून ती करण्याची गरज नसल्याचे त्याला जाणवले..छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी! यंदाची दहीहंडी तिने गाजवली; गौतमी पाटील नाही मग ही नवी डान्सर आहे तरी कोण? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.