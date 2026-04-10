आर माधवनने ओसाड रानात फुलवली नारळाची बाग, अनुभव सांगताना म्हणालेला...' प्रवासातील प्रत्येक गोष्ट '

R MADHAVAN CULTIVATES NON-HYBRID COCONUT FARM: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन सध्या धुरंधर सिनेमामुळे चर्चेत आहे. धुरंधरमधील त्याचा अभिनय प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. माधवनने त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच आर. माधवनबाबत एक गोष्ट समोर आलीय. ती म्हणजे त्याने ओसाड रानात नारळाची बाग फुलवली आहे. याची शेती करण्याची विशेष मेहनत घेतल्याचं त्याने मुलाखतीत सांगितलय. .मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकार आहेत जे अभिनयाबरोबरच शेती करण्यास प्राधान्य देतात. त्यात नाना पाटेकर, जॅकी श्रॉप, सलमान खान हे सुद्धा कधी कधी शेती करताना पहायला मिळतात. त्यात धुरंधर फेम आर माधवनचं सुद्धा आहे त्याने एक अनोखं गोष्ट केलीय. त्याने तामिळनाडूच्या पालनी इथल्या एका ओसाड रानात शेती फुलवून दाखवली. तब्बल तीन वर्ष मेहनत घेत त्याने त्या रानात नारळाची बाग फुलवून दाखवली आहे. खास गोष्ट म्हणजे नॉन हायब्रिड नारळाची लागवड केलीय. ज्या नारळात गोड पाणी आणि विशिष्ट सुगंध असतो. .मुंबई मिररला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने अनुभव सांगत म्हटलेलं की, 'त्या ओसाड जमीनवर उत्पन्न मिळवणं फार अवघड होतं. हा एक थक्क करणारा प्रवास होता. जमिनीसाठी सुरुवातीला योग्य खत, ते विहिरीत मासे सोडण्यापर्यंत सगळं काही शिकवून गेलं. आता असं वाटतय यासाठी घेतलेले कष्ट आता सार्थकी लागले आहेत.' तसंच एएनआयशी बोलताना देखील त्याने त्याचा अनुभव शेअर केला होता. 'माझ्या आयुष्यातील हा सकारात्मक अनुभव असून ओसाड जमीन सुपीक झालेलं पहाणं खरंच खूप भारी होतं. आता आम्ही हा प्रयोग भारतभर राबवणार आहोत.'असं त्याने म्हटलं होतं. .माधवनने काही वर्षापूर्वी पोस्ट शेअर करत नारळ लागवडीचा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचं सांगितलं होतं. तो पोस्टमध्ये म्हणालेला, 'अखेर तामिळनाडूतील पालनी इथं नारळ लागवडीचा प्रकल्प पूर्ण झाला. मला त्याचं खूप समाधान वाटतय. तिथल्या स्थानिक मालकाचं सुद्धा आभार. हा एक माझ्यासाठी विलक्षण प्रकल्प होता. त्यात ओसाड जमिनीवर गोड आणि सुगंधी शुद्ध नारळ पिकवलं. यासाठी मी एक स्थानिक लेक सुद्धा प्रकाशित करेल' असं त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.