बिग बॉसच्या घरातून बाहेर येताच राधा पाटील पलटली? आता म्हणते, 'तो माझा पास्ट होता' व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

RADHA PATIL CHANGES HER STAND AFTER BIGG BOSS MARATHI EXIT:बिग बॉस मराठीच्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर राधा पाटील पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. घराबाहेर आल्यानंतर दिलेल्या मुलाखतीत सगळं आपला पास्ट असल्याचं स्पष्ट केलं.
Apurva Kulkarni
‘That Was My Past’: Radha Patil Clarifies Love Life: बिग बॉसच्या घरात दिवसेंदिवस रंगत येताना पहायला मिळतेय. घरातील सदस्य एकमेकांच्या चुका दाखवण्यासाठी नवनवीन खेळी करताना पहायला मिळतेय. दरम्यान गेल्या आठवड्यात बिग बॉसच्या घरातील पहिली स्पर्धक राधा पाटील बाहेर पडली. तिच्या जाण्याने घरातील सदस्यांना खुप दु:ख झालं. टोळी ग्रुपमधील मेंबर गेल्यानं विशाल, रोशन, रुचिता अनुश्री यांना रडू अनावर झालं.

