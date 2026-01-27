बिग बॉसच्या घरातून बाहेर येताच राधा पाटील पलटली? आता म्हणते, 'तो माझा पास्ट होता' व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

‘That Was My Past’: Radha Patil Clarifies Love Life: बिग बॉसच्या घरात दिवसेंदिवस रंगत येताना पहायला मिळतेय. घरातील सदस्य एकमेकांच्या चुका दाखवण्यासाठी नवनवीन खेळी करताना पहायला मिळतेय. दरम्यान गेल्या आठवड्यात बिग बॉसच्या घरातील पहिली स्पर्धक राधा पाटील बाहेर पडली. तिच्या जाण्याने घरातील सदस्यांना खुप दु:ख झालं. टोळी ग्रुपमधील मेंबर गेल्यानं विशाल, रोशन, रुचिता अनुश्री यांना रडू अनावर झालं. .घरात काय म्हणाली होती राधा पाटील?दरम्यान बिग बॉसच्या घरात असताना राधाने एकदा अनुश्रीला तिच्या लव्ह लाईफबद्दल सांगितलं होतं. तिच्यासोबत बोलताना ती रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याचं तसंच रोज बॉयफ्रेंडला जेवण भरवत असल्याचं सांगितलं होतं. तिची ती क्लीप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. अनेकांनी तिच्या क्लिपसोबत व्हिडिओ देखील बनवले. .राधाचा मुलाखतीमध्ये खुलासादरम्यान अशातच आता बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यानंतर राधा पाटील हिने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये बोलताना तिने लव्ह लाईफबद्दल बोललेलं सगळं पास्ट असल्याचं म्हटलंय. 'बिग बॉसच्या घरात एक वेगळं आणि बाहेर वेगळं' असं म्हणत नेटकरी आता तिला ट्रोल करताना पहायला मिळताय. .'तो माझा पास्ट होता' मुलाखतीत बोलताना राधा म्हणाली की, 'तो माझा पास्ट होता. आधी मी अनुश्री एक तासभर बोलत होते. ते कट करुन दाखवण्यात आलं. आम्ही दोघी एकमेकांच्या पास्टबद्दल बोलत होती. असं नाही मी त्याला जेवण भरवत नव्हते भरवत होते. परंतु तो माझा पास्ट होता. याआधीही मी पॉडकास्टमध्ये सांगितलं होतं की, मी आता सिंगल आहे.'.नेटकऱ्यांनी राधाला केलं ट्रोलदरम्यान आता राधाचा हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी राधाला ट्रोल केलय. तिच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत बोलत असल्याचं म्हणताय. एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'आता ती खोट बोलत आहे' तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'घरात एक बोलली आता बाहेर वेगळं बोलतेय ही. हे सगळं खोट आहे.' अशा कमेट्स नेटकरी करताना पहायला मिळताय..'तिने छातीवर कर्कटकानं माझं नाव कोरलं आणि...' ये है आशिकी फेम अभिनेत्याने सांगितला गर्लफ्रेंडचा किस्सा, म्हणाला...'ती सायको...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.