Premier

'त्याने हात कापून रक्ताने पेन्टिंग काढलं' राधा पाटीलने सांगितला चाहत्याचा किस्सा, म्हणाली, 'फोटोला नाही म्हटले म्हणून...'

RADHA PATIL SHARES SHOCKING FAN INCIDENT: बिग बॉस मराठी 6 मधील स्पर्धक राधा पाटील हिने एका चाहत्यासोबत घडलेला धक्कादायक आणि भयानक अनुभव शेअर केला आहे. फोटो काढण्यास नकार दिल्यानंतर एका चाहत्याने स्वतःचा हात कापून रक्ताने तिचं पेंटिंग काढल्याचा खुलासा तिने केला.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

radha Patil reveals a terrifying incident where a fan cut his hand: बिग बॉस मराठी ६ दिवसेंदिवस रंगतदार होत चाललं आहे. घरातील सदस्यांची भांडणं, टास्कमध्ये सुरु असलेले वाद आणि एकमेकांवर होत असलेल्या आरोप प्रत्यारोपामुळे बिग बॉस मराठी चांगलाच चर्चेत आला आहे. १५ दिवसांतच सोशल मीडियावर बिग बॉसचे मिम्स सुद्धा व्हायरल होताय. अशातच आता घरातील सदस्य त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यात आलेले अनुभव सुद्धा चाहत्यांसोबत शेअर करताय.

viral
dancer
bigg boss marathi
Entertainment news
marathi celebrities
celebrities
bigg boss marathi 6
radha patil

