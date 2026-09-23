न्यूड व्हिडीओ लीक झाल्यानंतर राधिका आपटेला घराबाहेर पडणंही झालं होतं कठीण; म्हणाली, ‘मी खूप घाबरले होते…’

RADHIKA APTE OPENS UP ABOUT HER EMOTIONAL STRUGGLE FOLLOWING LEAKED FILM CLIP: अभिनेत्री राधिका आपटे हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. परंतु एका सिनेमातील तिचा न्यूड सीन लीक झाला होता. त्या घटनेनंतर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही मोठा परिणाम झाला होता. परिस्थिती इतकी कठीण झाली होती की, तिला तब्बल चार दिवस घराबाहेर पडता आलं नव्हतं. दरम्यान एका मुलाखतीत तिने तिच्या कठीण काळाबद्दल सांगितलं..राधिकाने नुकतीच इंडिया टुडेला मुलाखत दिली. मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली, 'एका सिनेमातील इंटिमेंट सीन शूट करताना लीक झाला होता. तेव्हा मी जवळपास चार दिवस घराबाहेर पडू शकले नव्हते. आम्ही इंटिमेट सीन करण्याच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलत होतो. परंतु जेव्हा मी तो सीन दिला तो प्रचंड व्हायरल झाला. इतकं की मला माझ्या घरापर्यंत येण्याची मला भिती वाटायची. क्लिप व्हायरल झाल्यावर आजूबाजूचे लोक सुद्धा सतत बघत होते.'.पुढे बोलताना राधिका म्हणाली की, 'मला अजूनही आठवतय की, माझी स्टायलिस्ट म्हणालेली की, तिचा ड्रायव्हर ती क्लिप सतत पाहत होता. तिला सारखं विचारायचा की, तु हिच्या घरी जातेस ना. तसंच माझा वॉचमन सुद्धा सतत ती क्लिप पहायचा.' .'ती गोष्ट इतकी पसरली होती की, मला सतत माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षेची भिती वाटायला लागली. वैतागून मी थेट माझ्या स्टॉप दादा आणि ड्रायव्हरला विचारलं की, तुम्ही ती क्लिप पाहिली का? नसेल पाहिलं तर बघा आणि तुम्हाला हवं तर तुम्ही नोकरी सोडा. परंतु त्यांनी मला सपोर्ट करत 'आम्ही तुझी सुरक्षा करू' असं म्हटलं. त्यामुळे मला थोडासा धीर आला.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..राधिकाने मुलाखतीत आणखी एका प्रसंगाचाही उल्लेख केला. एका प्रोजेक्टमध्ये काम करण्याची तिची खूप इच्छा होती; मात्र त्या काळातील राजकीय वातावरणामुळे तिने तो प्रोजेक्ट स्वीकारला नाही. या निर्णयामागे आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेची चिंता असल्याचं तिने सांगितलं..'काही वाईट असेल ते माझ्याबाबत होऊ दे' बहिणीच्या प्रीमॅच्युअर बाळासाठी जुईची खाटूश्यामबाबांकडे प्रार्थना, अनुभव सांगत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.