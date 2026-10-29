‘मला अंतर्वस्त्रांमध्ये…’ राधिका आपटेला करण्यात आली विचित्र मागणी; अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

RADHIKA APTE SPEAKS ABOUT LAST MINUTE DIRECTOR DEMANDS: हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री राधिका आपटे हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या. अभिनयाबरोबरच ती तिच्या बिनधास्त वक्तव्यासाठी सु्द्धा ओळखली जाते. अशातच राधिकाने सिनेसृष्टीत आलेल्या वाईट अनुभवाबद्दल सांगितलं. एका सीनसाठी दिग्दर्शकाकडून अत्यंत खाणेरडी मागणी करण्यात आल्याचं ती म्हणाली. 'तू ब्रा न घालता शर्टचे बनट उघडे ठेऊन सीन करशील का?' असं विचारण्यात आलं. परंतु तिने या गोष्टीला विरोध केल्यानंतरही तिला अंतर्वस्त्रावर सीन करण्यास भाग पाडलं. .राधिका आपटे म्हणाली, 'मला त्यांनी ब्रा शिवाय सीन करण्यासाठी सांगितलं. तसंच शर्ट घालून वरचे बटण उघडे ठेवशील का? अशी विचारणाही केली. परंतु हे सगळं मला आयत्या वेळी सांगण्यात आलं. सुरुवातीला जेव्हा मी सिनेमा साईन करते, त्यावेळी मी सगळ्या गोष्टी समजून घेते. परंतु सीनच्या दोन दिवस आधी तुम्ही मला विचित्र मागणी करत असाल तर मी काय करावं अशी अपेक्षा असते? हे खरंच खूप त्रासदायक असतं. माझ्या कपड्यावरून चर्चा दोन आठवडे चालली.'.'चित्रपटाच्या सेटवर इंटिमेट सीन्ससाठी काही नियम असतात. ते पाळण्यासाठी इंटीमसी कोऑर्डिनेटर्स सुद्धा असतात. पंरतु निर्मात्यांच्या विचित्र मागण्यांमुळे त्यांची काय अवस्था होत असेल? तुम्हाला इंटिमसी दाखवायची असेल तर सुरुवातीला सिनेमा साईन करताना स्पष्ट सांगा. परंतु अचानक असं सप्राइज दिल्यासारखं का करायचं. यात सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे इंटीमसी कोऑर्डिनेटर्संनी कधी कलाकरांची बाजू घेतलीच तर त्यांना कामावरून काढून टाकलं जातं. मी हे सगळं स्वत: पाहिलय. शेवटी काय तर सीन करताना कलाकरांवर दबाव येतोच.' असं राधिका म्हणाली. .‘सनई चौघडे’ फेम राज हंचनाळेच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन! लेकीच्या जन्मानंतर बायकोसाठी लिहिली भावुक पोस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.