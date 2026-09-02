24 वर्षांनी पुन्हा चमकली ‘मालिनी’; पुण्यातील 'या' ठिकाणी आहे तिचं फार्मस्टे, व्हायरल होताच तब्बल 'इतके' फॉलोवर्स वाढले

MALINI SHARMA INSTAGRAM FOLLOWERS FROM 644 TO 35K: २००२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'राज' सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. या सिनेमातील अभिनेत्री मालिनी शर्माची खूप चर्चा रंगली. दरम्यान तब्बल २४ वर्षांनंतर मालिनीची पुन्हा चर्चा रंगू लागली आहे. तिचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोललं जाऊ लागतय. दरम्यान अभिनेत्रीला या चर्चेचा मोठा फायदा झाला असून तिच्या इन्स्टाग्राम फॉलोअर्समध्ये वाढ झालीय. .'राज' सिनेमात मालिनी शर्मा यांनी 'भूतनी मालिनी'ची भूमिका साकारली होती. तिचा अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला होता. परंतु गेल्या अनेक दिवसांपासून ती मनोरंजन क्षेत्रापासून दूर होती. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी तिचा एक फोटो व्हायरल झाला. या फोटोमध्ये त्या पांढऱ्या केसांमध्ये दिसत होत्या. त्यानंतर चाहत्यांनी इन्स्टाग्रामवर त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. अनेकांनी त्यांना मेसेज आणि फोन करण्यास सुरुवात केली..दरम्यान मालिनीनं सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांशी संवाद साधलाय. ती म्हणाली, 'चाहत्यांनी दिलेल्या प्रेमाची मला अजिबात अपेक्षा नव्हती. मला सारखे फोन येत असल्यानं सगळ्यांना बोलणं सुद्धा कठीण होत आहे. शक्य तितक्या लोकांच्या मेसेजला मी उत्तर देत आहे.' असं म्हटलय. .मालिनी शर्मा यांचं ‘The Slow Local’ या Instagram पेज व्हायरल होण्यापूर्वी अवघे ६४४ फॉलोअर्स होते. मात्र, त्यांच्या फोटोची आणि नावाची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात त्यांच्या फॉलोअर्सची संख्या तब्बल ३५ हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे..सध्या मालिनी या अभिनयापासून दूर असून त्याचं पुण्यातील भोर इथं फार्म स्टे आहे. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी रिसॉर्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात फोन येऊ लागल्याने त्यांनी व्हिडिओ शेअर केलाय..का मोडला 'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्रीचा संसार? म्हणाली, 'एखाद्याला निघून जायचं असतं तेव्हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.