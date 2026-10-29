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‘सनई चौघडे’ फेम राज हंचनाळेच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन! लेकीच्या जन्मानंतर बायकोसाठी लिहिली भावुक पोस्ट

RAJ HANCHANALE BECOMES FATHER OF A BABY GIRL:‘सनई चौघडे’ मालिकेत जयची भूमिका साकारणारा अभिनेता राज हंचनाळे याच्या घरी चिमुकल्या परीचं आगमन झालं आहे. पत्नी मॉलीने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुलीला जन्म दिला.
RAJ HANCHANALE BECOMES FATHER

RAJ HANCHANALE BECOMES FATHER

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SANAI CHOUGHDE FAME RAJ HANCHANALE EMOTIONAL POST: झी मराठीवरील ‘सनई चौघडे’ मालिकेतील जय म्हणजेच अभिनेता राज हंचनाळे याच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन झालं आहे. १९ ऑक्टोबरला पत्नी मॉलीने गोंडस मुलीला जन्म दिला. राजने बाबा झाल्याचा आनंद व्यक्त करत सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. लेकीच्या जन्मानंतर ९ दिवसांनी त्याने ही आनंदाची बातमी सर्वांसोबत शेअर केली.

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Actor
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Entertainment Field
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