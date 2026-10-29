‘सनई चौघडे’ फेम राज हंचनाळेच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन! लेकीच्या जन्मानंतर बायकोसाठी लिहिली भावुक पोस्ट

SANAI CHOUGHDE FAME RAJ HANCHANALE EMOTIONAL POST: झी मराठीवरील ‘सनई चौघडे’ मालिकेतील जय म्हणजेच अभिनेता राज हंचनाळे याच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन झालं आहे. १९ ऑक्टोबरला पत्नी मॉलीने गोंडस मुलीला जन्म दिला. राजने बाबा झाल्याचा आनंद व्यक्त करत सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. लेकीच्या जन्मानंतर ९ दिवसांनी त्याने ही आनंदाची बातमी सर्वांसोबत शेअर केली..राजने सोशल मीडियावर पत्नीसोबतचा बेबी बंपमधील एक फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो जिममधील आहे. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये त्याची पत्नी मुलीला कुशीत घेताना दिसत आहे. हे फोटो शेअर करत त्याने पत्नीसाठीच्या भावनाही व्यक्त केल्या आहेत..राज हंचनाळेने पोस्टमध्ये लिहिलं की, ‘१९ ऑक्टोबर २०२६ हा दिवस माझ्या कायम लक्षात राहणार आहे. कारण आयुष्यात असे काही क्षण येतात, ज्यामुळे तुमचं संपूर्ण आयुष्य बदलून जातं. जवळच्या व्यक्तीच्या असह्य वेदना पाहाव्या लागतात आणि त्यावेळी आपण काहीही करू शकत नाही. फक्त उभं राहून त्या वेदना पाहत असतो. त्यावेळी असं वाटतं की, “देवा, काहीतरी कर आणि तिच्या जागी मला या वेदना होऊ दे.” परंतु त्यावेळी लक्षात येतं की, प्रेम आणि प्रेमासाठी त्रास सहन करणं किती अवघड आहे..आम्ही नेहमी बोलत असतो की, स्त्रियांचा आदर करा, त्यांना सन्मान द्या. परंतु स्त्रीला आई होताना पाहिल्याशिवाय तिच्या सामर्थ्याची आणि वेदनेची जाणीव तुम्हाला होत नाही. स्वतःचा कोणताही विचार न करता ती एका नव्या जीवाला या जगात आणते. त्यावेळी ती केवळ स्त्री नसून एक देवी वाटते. आपण समानतेच्या भावनेसाठी भांडतो; परंतु स्त्रिया या पुरुषांपेक्षा पुढेच आहेत,’ असं राजने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे..दरम्यान, राजच्या पोस्टवर अनेक सेलिब्रिटींनी कमेंट करत त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. राज आणि मॉली यांचं २०१९ मध्ये लग्न झालं होतं. लग्नाआधी सहा वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी लग्नगाठ बांधली. सध्या सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांकडून या जोडप्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..'मी धरणग्रस्त, माझं गाव भिकेला लागलंय' सयाजी शिंदे वृक्षतोडीवर म्हणाले, 'हे सगळे फसवणूक करतात, नंतर सोबत कोणी नसतं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.