भारतीय संगीतकारांनी केलेली मोठी चूक ! भरपाई म्हणून ऑफर केलं पाकिस्तानी गायिकेला गाणं; आजही आहे सुपरहिट

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये असे असंख्य किस्से आहेत जे सुपरहिट गोष्टींशी जोडलेले आहेत. मग तो एखादा सिनेमा असो किंवा गाणं. बॉलिवूडमध्ये अनेकदा स्क्रिप्ट चोरीचा किंवा कथानक चोरीचा आरोप केला जातो. तर कधी कधी परवानगीशिवाय चाल वापरली जाते. अशीच एक भयंकर चूक बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि संगीतकार जोडीकडून झाली होती. पण त्याची नुकसान भरपाई म्हणून त्यांनी गाऊन घेतलेलं गाणं सुपरहिट झालं. .हा खास किस्सा आहे पाकिस्तानी गायिका रेश्मा आणि भारतीय संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल या जोडीची. हा किस्सा सांगितलं आहे ज्येष्ठ सिने पत्रकार अनिता पाध्ये यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये. काय आहे हा किस्सा जाणून घेऊया. .मेरा नाम जोकर हा सिनेमा फ्लॉप झाल्यानंतर संगीतकार शंकर जयकिशन याना आर के फिल्म्समधून बॅन करण्यात आलं. खरंतर हा सिनेमा फ्लॉप होण्याची अनेक कारण होती पण राज कपूर यांना वाटत होतं की,या सिनेमात लताबाई न गायल्यामुळे चित्रपट पडला. कल,आज और कल देखील फारसा चालला नव्हता आणि त्यात देखील लताबाई गायल्या नव्हत्या. कारण संगम चित्रपटाच्यावेळी राॅयल्टी वरून लताबाई व राज कपूर यांच्यात वाद झाला होता..त्यामुळे बॉबी सिनेमासाठी राज कपूर यांना असा संगीतकार हवा होता ज्याच्यामुळे आर के मध्ये लताबाईंची एंट्री होईल. त्यामुळे राज कपूर यांनी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांना संधी द्यायचं ठरवलं. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांचे त्याकाळात लताबाईंशी चांगले संबंध होते आणि त्यांनी लताबाईंना आर.के मध्ये पुन्हा घेऊन यायचं शिवधनुष्य पेललं. त्यांच्यामुळे लताबाईंची पुन्हा एकदा आर केमध्ये एंट्री झाली. .राज कपूर यांना संगीताचं उत्तम ज्ञान होतं. बॉबी सिनेमाच्या संगीताची जबाबदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांना दिली गेली. पण या सिनेमातील लताबाईंनी गायलेलं गाणं 'अखियों को रहने दे' हे गाणं खरंतर एका पाकिस्तानी प्रसिद्ध गाण्यावर आधारित होतं. पाकिस्तानी गायिका रेश्मा यांच्या 'अखियों नून रहेन दे' वरून हे गाणं बसवण्याचा निर्णय राज कपूर यांनी घेतला पण या गाण्याचे शब्द व चाल वापरण्यासाठी ना राज कपूरनी रेश्माची परवानगी घेतली होती ,ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांनी..त्यामुळे बॉबी हा सिनेमा जेव्हा प्रदर्शित झाला तेव्हा रेश्मा यांना याविषयी कळलं आणि त्यांना खूप वाटलं. लक्ष्मीकांत आणि प्यारेलाल यांना त्यांच्या चुकीची जाणीव झाली आणि ही रुखरुख त्यांच्या मनात कायम राहिली. त्यानंतर हिरो साठी एक विहराचे बॅकग्राऊंड गीत हवे होते तेव्हा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांनी सुभाष घईंना रेश्माचे नाव सुचवले व रेश्माना भारतात बोलावलं. रेश्मा यांनी त्यांच्या जादुई आवाजात लंबी जुदाई हे इमोशनल गाणं गायलं. जे आतापर्यंतचं सगळ्यात लोकप्रिय इमोशनल गाणं बनलं. .आजही हे गाणं तितकंच लोकप्रिय आहे. त्याचा एक वेगळा प्रेक्षकवर्ग आहे.