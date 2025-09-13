Premier

भारतीय संगीतकारांनी केलेली मोठी चूक ! भरपाई म्हणून ऑफर केलं पाकिस्तानी गायिकेला गाणं; आजही आहे सुपरहिट

Pakistani Singer Sung This Emotional Bollywood Song Which Become Superhit : बॉलिवूडमधील एक गाजलेलं इमोशनल गाणं एका पाकिस्तानी गायिकेने गायलं होतं. हे गाणं तिला नुकसान भरपाई म्हणून ऑफर करण्यात आलं होतं.
Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये असे असंख्य किस्से आहेत जे सुपरहिट गोष्टींशी जोडलेले आहेत. मग तो एखादा सिनेमा असो किंवा गाणं. बॉलिवूडमध्ये अनेकदा स्क्रिप्ट चोरीचा किंवा कथानक चोरीचा आरोप केला जातो. तर कधी कधी परवानगीशिवाय चाल वापरली जाते. अशीच एक भयंकर चूक बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि संगीतकार जोडीकडून झाली होती. पण त्याची नुकसान भरपाई म्हणून त्यांनी गाऊन घेतलेलं गाणं सुपरहिट झालं.

