श्रीलंका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मध्ये ‘ऊत’ चा गौरव

Utt Movie Felicitated In Sri Lanka Film Festival : श्रीलंका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ऊत सिनेमाचा गौरव करण्यात आला. सगळीकडून सिनेमाच्या टीमवर शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय.
  1. कान्स फिल्म फेस्टिवलनंतर आता श्रीलंका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल २०२५ मध्येही ऊत ने छाप पाडली.

  2. या महोत्सवात ऊत ला बेस्ट फीचर फिल्म पुरस्कार मिळाला.

  3. अभिनेता आणि निर्माता राज मिसाळ यांनी सांगितले की हा सन्मान चित्रपटाच्या बोधप्रद कथेला मिळालेली खरी पोचपावती आहे.

