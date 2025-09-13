श्रीलंका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मध्ये ‘ऊत’ चा गौरव

कान्स फिल्म फेस्टिवलनंतर आता श्रीलंका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल २०२५ मध्येही ऊत ने छाप पाडली.या महोत्सवात ऊत ला बेस्ट फीचर फिल्म पुरस्कार मिळाला.अभिनेता आणि निर्माता राज मिसाळ यांनी सांगितले की हा सन्मान चित्रपटाच्या बोधप्रद कथेला मिळालेली खरी पोचपावती आहे..Marathi Entertainment News : ‘ऊत’ हा आगामी मराठी चित्रपट विविध परदेशी चित्रपट महोत्सवात चांगला गाजतोय. कान्स चित्रपट महोत्सवात आपल्या यशाचा डंका वाजविल्यानांतर आता श्रीलंका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल २०२५ मध्येही या चित्रपटाने आपल्या यशाची मोहोर उमटविली आहे. या महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट फिचर फिल्म चा पुरस्कार ‘ऊत’ या चित्रपटाने पटकावला आहे. .‘ऊत’ ला मिळत असलेला प्रतिसाद व विविध पुरस्कारांची पोचपावती भारावणारी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करत चित्रपटाच्या माध्यमातून बोधप्रद गोष्ट सांगण्याचा आमचा प्रयत्न यशस्वी झाल्याची ही पावतीच असल्याचे चित्रपटातील मुख्य अभिनेता आणि निर्माते राज मिसाळ आवर्जून नमूद करतात..व्यवस्थेविरुद्ध केलेल्या संघर्षाची कहाणी सांगणारा वेरा फिल्म्स निर्मित आणि राम मलिक लिखित-दिग्दर्शित 'ऊत' हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटात एक संघर्ष कथा पहायला मिळणार असून या सोबतच 'ऊत' मध्ये एक प्रेमकथाही आहे. या प्रेमकथेचा नायक अभिनेता राज मिसाळ असून, अभिनेत्री आर्या सावे ही नायिका आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने ही नवी जोडी मराठी रुपेरी पडद्यावर दाखल झाली आहे. या वर्षाअखेर ‘ऊत’ चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..मलेशिया फिल्म फेस्टिव्हल, ईस्टर्न युरोप फिल्म फेस्टिव्हल, ईस्ट विलेज न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिव्हल, सिनसिने फिल्म फेस्टिव्हल,श्रीलंका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल, मँचेस्टर फिल्म फेस्टिव्हल, अहमदाबाद इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल या सारख्या अनेक देशी-विदेशी चित्रपट महोत्सवात ‘ऊत’ या मराठी चित्रपटाने आपली यशस्वी मोहोर उमटविली आहे .चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच विविध महोत्सवांमध्ये दखल घेतलेला ‘ऊत’ मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी नक्कीच वेगळा प्रयत्न ठरेल यात शंका नाही..FAQs : Q1. ‘ऊत’ चित्रपटाने कोणता मोठा पुरस्कार जिंकला?→ श्रीलंका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल २०२५ मध्ये सर्वोत्कृष्ट फिचर फिल्म पुरस्कार.Q2. या आधी ‘ऊत’ कोणत्या महोत्सवात गाजला?→ कान्स फिल्म फेस्टिवल मध्ये.Q3. चित्रपटाचे मुख्य अभिनेता आणि निर्माते कोण आहेत?→ राज मिसाळ.Q4. राज मिसाळ यांनी या यशाविषयी काय प्रतिक्रिया दिली?→ त्यांनी सांगितले की हा पुरस्कार आमच्या बोधप्रद गोष्टी सांगण्याच्या प्रयत्नाला मिळालेली खरी पावती आहे.Q5. या यशामुळे चित्रपटाबद्दल काय संकेत मिळतो?→ चित्रपट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभावी ठरत असून प्रेक्षकांना विचार करायला लावणारा आहे..Movie Review : दशावतार - प्रेम, सूड, श्रद्धा आणि त्यागाची उत्तम गुंफण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.