'राजा शिवाजी' सिनेमाचा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, पाचव्या दिवशी कमावले 'इतके' कोटी

RAJA SHIVAJI BOX OFFICE COLLECTION: रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी सिनेमा सध्या चर्चेत आहे. या सिनेमानं सिनेमागृहात इतिहास रचला आहे. १ मे 2026 रोजी महाराष्ट्र दिनी हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. या सिनेमाला प्रेक्षकांचा उत्फुर्त प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. या सिनेमानं ५ दिवसात जवळपास ४७.५० कोटींची कमाई केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यावर आधारित हा सिनेमा आहे. सध्या सिनेमागृहामध्ये प्रेक्षकांची गर्दी पहायला मिळतेय. .'सॅकनिल्क'ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार राजा शिवाजी या सिनेमानं सोमवारी ५.६० कोटी रुपयांची कमाई केली होती. तर मंगळवारी म्हणजेच पाचव्या दिवशी या सिनेमानं ४.९० कोटींचा गल्ला कमावला आहे. शनिवार आणि रविवारी या सिनेमाची विक्रमी कमाई झाली होती. दरम्यान ५ दिवसांचं कलेक्शन ४७.५० कोटी रुपये इतकं आहे. .राजा शिवाजी सिनेमामध्ये महाराजांच्या आयुष्यातील संघर्षांचा आणि स्वराज्य स्थापनेच्या ध्येयाचा प्रसंग दाखवण्यात आलाय. बाल शिवराय ते माँ जिजाऊंनी केलेले संस्कार हे सगळकाही सिनेमात दाखवण्यात आलय. तसंच शहाजीराजांकडून मिळालेले युद्ध कौशल्याची धडे हे या सिनेमातून प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे. तसंच या सिनेमामध्ये अफजल खानचा खात्मा करण्यासाठी महाराजांनी आखलेला गनिमी कावा सुद्धा दाखवण्यात आला आहे. .दरम्यान १०० कोटींच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या हा सिनेमा मराठीतील सर्वात महागड्या सिनेमांपैकी एक आहे. या सिनेमात रितेशसह, जिनिलीया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजेकर, सलमान खानसह अनेक मोठे कलाकार पहायला मिळणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या सिनेमाची बरीच चर्चा रंगाताना पहायला मिळतेय. .'राजा शिवाजी' सिनेमाच्या कमाईमध्ये सोमवारी घट, ४ दिवसांत कमावले 'इतके' कोटी.