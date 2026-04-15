छत्रपती शिवाजी महाराजांची सिंहगर्जना घुमणार... ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचं पहिलं गाणं प्रदर्शित!

AJAY-ATUL'S POWERFUL TRACK 'CHHATRAPATI': रितेश देशमुख याचा बहुचर्चित सिनेमा 'राजा शिवाजी' हा येत्या १ मे रोजी सगळीकडे प्रदर्शित होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून चाहते या सिनेमाची वाट पाहताय. दरम्यान या सिनेमाचं पहिलं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलय. 'छत्रपती' असं या गाण्याचं नाव असून या गाण्यासाठी संपुर्ण टीमने भरपूर मेहनत घेतलीय. दरम्यान हे गाणं नुकतच प्रदर्शित झाला असून या गाण्याला प्रेक्षकांची पसंती मिळतेय. .महाराजांचं 'छत्रपती' हे गाणं प्रसिद्ध संगीतकार अजय-अतुल यांनी संगीतबद्दल केलय. तसंच त्यांच्याच आवाजात हे गाणं रेकॉर्ड करण्यात आलय. अजय अतुलसोबत तब्बल ८० गायकांनी त्या दोघांना साथ दिलीय. प्रत्येक गाण्यातील स्वर, बीट आणि दृश्य पाहून अंगावर काटा येतोय. तसंच या गाण्यात सिद्धार्थ जाधव मावळ्याच्या भूमिकेत सुद्धा पहायला मिळतय. सिद्धार्थसोबत अनेक कलाकार सुद्धा या गाण्यात पहायला मिळाले..दरम्यान या गाण्याबद्दल बोलताना अजय-अतुल म्हणाले की, 'हे गाणं गाताना आमच्यातील भावना, प्रामाणिकपणा आणि महाराजांप्रती असलेली आदराची जाणीव हे सगळं अनुभवता आलं. तसंच प्रत्येक सुरामध्ये जबाबदारी आठवली. गाण्यातील प्रत्येक बोल ऐकून प्रेक्षकांच्या अंगावर काटे आले, तर हे खरं आमचं यश आहे. हे गाणं प्रेक्षकांच्या मनात कायम राहावं हीच खरी महाराजांसाठी आदरांजली असेल' असं ते म्हणाले. .दरम्यान या 'छत्रपती' गाण्याचं नृत्यदिग्दर्शन रेमो डिसूझा यांनी केलय. या गाण्याच्या प्रत्येक सीनवेळी उर्जा एकात्मता आणि अभिमान अनुभवायला मिळेल. तसंच हे गाणं राजा शिवाजी सिनेमाची साक्ष देईल. सध्या या गाण्याला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. राजा शिवाजी हा सिनेमा १ मे रोजी संपुर्ण जगभरात प्रदर्शित होणार आहे.