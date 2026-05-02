RITEISH DESHMUKH’S RAJA SHIVAJI MOVIE REVIEW: अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश विलासराव देशमुख यांच्या राजा शिवाजी या चित्रपटाची चर्चा गेले अनेक दिवस सगळीकडे रंगलेली होती. चित्रपटाचा टीझर आणि ट्रेलर तसेच भव्य स्टारकास्ट आणि दमदार संगीत यामुळे अनेकांना उत्सुकता लागलेली होती. अखेर हा चित्रपट मराठीबरोबरच हिंदी भाषेतही प्रदर्शित झाला आणि प्रेक्षकांनी त्याचे उत्स्फू्र्त स्वागत केले. .मुंबई फिल्म कंपनी आणि जिओ स्टुडिओजची प्रस्तुती असलेला या चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे आणि जिनिलिया देशमुख यांनी केली आहे. हा चित्रपट म्हणजे केवळ एक ऐतिहासिक चित्रपट नाही तर मराठी संस्कृती आणि मराठी अस्मिता जपणारा, तमाम मराठी माणसांचा स्वाभिमान जागविणारा तसेच स्वराज्याबद्दल जाज्ज्वल प्रेम दर्शविणारा असा भव्यदिव्य चित्रपट आहे. रितेश देशमुख यांनी हे मोठे शिवधनुष्य पेललेले होते आणि त्यांनी चांगला प्रयत्न केला आहे. .या चित्रपटाच्या कथानकाला सुरुवात लखुजीराव जाधव यांच्या हत्येने होते. मग त्यापुढे आदिलशाही, निजामशाही आणि मुघल राजवटीत जनतेवर होणारा अन्याय आणि अत्याचार, त्यांच्या लेकी-बाळांची होणारी छळवणूक त्यानंतर शिवाजी महाराजांचा जन्म, शिवाजी महाराज आणि संभाजी राजे यांचे बालपण, शहाजीराजांना झालेली कैद, त्यानंतर संभाजी राजे आणि शिवाजी महाराज यांनी आपल्या शौर्य, रणनीती आणि मुत्सद्दीपणाच्या जोरावर शहाजीराजेंची केलेली सुटका, संभाजी महाराजांचा मृत्यू आणि पुढे शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाचा केलेला वध अशा अनेक महत्त्वाच्या घटनांभोवती या चित्रपटाचं कथानक फिरणारे आहे. .दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांनी ही इतिहासाची शौर्यगाथा वेगवेगळ्या आठ प्रकरणांमध्ये उत्तमरीत्या गुंफली आहे. त्याला भावनिकतेची झालर उत्तम चढविलेली आहे. त्यामुळे चित्रपट शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा झाला आहे. मराठ्यांवर मुघलांकडून तसेच आदिलशाही आणि निजामशाही होणारा जुलूम, त्यामध्ये हतबल झालेले शहाजीराजे भोसले, त्यांचा थोरला पुत्र संभाजी राजे आणि शिवाजी महाराज यांच्यातील बंधू प्रेम, त्यांचे शौर्य आणि धाडस, भगव्या झेंड्याचे महत्त्व, सईबाई आणि शिवाजी महाराज यांच्यातील भावनिक बंध, स्वराज्याचे स्वप्न, अफझल खानाचा वध आदी बाबी अधिक प्रभावीपणे सादर केल्या आहेत. विेशेष बाब म्हणजे हा चित्रपट भावनिकदृष्ट्या खिळवून ठेवणारा झाला आहे. .या सगळ्याला मातब्बर कलाकारांच्या उत्तम आणि सकस अभिनयाची साथ लाभली आहे. रितेश देशमुख यांनी साकारलेले छत्रपती शिवाजी महाराज पडद्यावर प्रभावीपणे उमटवले आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील रुबाब आणि धैर्य त्यांनी चांगल्या प्रकारे साकारले आहे. अफजल खानाच्या भूमिकेत संजय दत्तने नकारात्मक आणि क्रूर बाजू उत्तमरित्या वठवली आहे. विद्या बालनने साकारलेली कपटी आणि मग्रूर अशी बडी बेगम ही व्यक्तिरेखा लक्षात राहण्यासारखी आहे. तिच्या बोलण्यातील नजाकत आणि पडद्यावरील उपस्थिती उठून दिसली आहे. मात्र, सगळ्यात जास्त लक्ष वेधून घेतो तो अभिषेक बच्चन. संभाजीराजांच्या भूमिकेत त्याने खूप चांगला अभिनय केला आहे. त्याची संवादफेक आणि नजरेतील आत्मविश्वास अचूक धरला आहे. जिनिलिया देशमुखने सईबाईची भूमिका साकारली आहे. भूमिका छोटी असली तरी तिने ती चांगल्या प्रकारे निभावली आहे. तिच्या भूमिकेला भावनिक टच अधिक आहे. .भाग्यश्री यांनी जिजाऊंच्या भूमिकेत आईपण आणि कणखरपणा सुंदररीत्या दर्शविला आहे. शहाजीराजे भोसले यांच्या भूमिकेतील रुबाबदारपणा अभिनेते सचिन खेडेकर यांनी उत्तमरीत्या वठविला आहे. जितेंद्र जोशीचा पंत बोकील, अमोल गुप्ते यांचा मोहम्मद आदिलशाह, फरदीन खानचा शहाजहान, सुरेश विश्वकर्मा यांचा चंद्रराव मोरे आणि अशोक समर्थ यांचा कान्होजी जेधे यांनीही आपापल्या भूमिकांना चार चांद लावले आहेत. महेश मांजरेकर आणि बोमन इराणी यांना कमी सीन्स मिळाले असले तरी त्यांनी आपल्या भूमिकांची छाप सोडली आहे. तसेच रितेश देशमुख यांची मुले राहिल आणि रियान यांनी पहिल्यांदाच चित्रपटात काम केले असून, इतक्या लहान वयातही त्यांनी अभिनयाची छोटीसी छान झलक दाखवली आहे. त्यांनी साकारलेले बाल शिवराय पाहण्यासारखे होते. .चित्रपटाचे आणखी एक मोठे बलस्थान म्हणजे त्याचे संगीत आणि पार्श्वसंगीत. अजय-अतुल यांनी दिलेले संगीत चित्रपटाच्या भव्यतेला साजेसे ठरले आहे. प्रत्येक प्रसंगाला त्यांनी दिलेली संगीताची साथ भावना अधिक प्रभावी बनवणारी आहे. ‘छत्रपती अँथिम’ ऐकताना अक्षरशः अंगावर शहारे आले. ‘जय शिवराय’ हे गाणेदेखील लक्षात राहण्यासारखे आहे. चित्रपटाचे लेखन अजित वाडेकर, संदीप पाटील आणि खुद्द रितेश देशमुख यांनी केले आहे. चित्रपटाची कथा आणि पटकथा चांगल्या पद्धतीने बांधण्यात आली आहे. तांत्रिक बाबीमध्येही चित्रपट उजवा आहे. प्राजक्त देशमुख आणि जयदीप यादव यांनी लिहिलेल्या दमदार आणि खणखणीत संवादांमुळे अनेक ठिकाणी अंगावर शहारे येतात. .चित्रपटाची लांबी थोडी जास्त वाटत असली तरी उर्वशी सक्सेना हिने संकलन चांगल्या प्रकारे हाताळले आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते संतोष सिवन यांनी आपल्या कॅमेऱ्यातून चित्रपटाची भव्यता सुंदररीत्या टिपली आहे. मात्र, चित्रपटाची एक कमकुवत बाजू म्हणजे फक्त त्याची लांबी. काही प्रसंग अनावश्यक आहेत आणि त्यामुळे चित्रपट काही ठिकाणी संथ झाल्यासारखा जाणवतो. तसेच अफजल खान वधाचा प्रसंग सादर करताना काही ठिकाणी सिनेमॅटिक लिबर्टी घेण्यात आली आहे. तरीही हा प्रसंग पडद्यावर भव्य आणि नाट्यमय पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. .थोडक्यात हा ऐतिहासिक चित्रपट म्हणजे मराठी अस्मिता जागविणारा आणि स्वराज्याबद्दल जाज्ज्वल प्रेम दर्शविणारा भव्य-दिव्य असा आहे. अभिनेता व दिग्दर्शक रितेश देशमुखने शिवकालिन इतिहासातील एक सुवर्ण पान या चित्रपटाद्वारे आणलेले आहे. साडेतीन स्टार.'सगळं अप्रतिम, भव्य दिव्य!' 