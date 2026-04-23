महाबळेश्वर ते फिल्मसिटी! कुठे-कुठे झालं 'राजा शिवाजी' सिनेमाचं भव्य शूटिंग?

MAHARASHTRA'S SCENIC LOCATIONS BRING RAJA SHIVAJI MOVIE: रितेश-जिनिलीया यांचा बहुप्रतीक्षित सिनेमा 'राजा शिवाजी' सिनेमा १ मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. रितेश आणि जिनिलीया यांचा हा ट्रीम प्रोजेक्ट होता. या सिनेमात अनेक दिग्गज कलाकरांना सहभाग आहे. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, भाग्यश्रीसह अनेक कलाकार सिनेमामध्ये पहायला मिळणार आहे. १०० कोटी इतकं या सिनेमाचं बजेट आहे. परंतु या सिनेमातील शुटिंग कुठं झालय तुम्हाला माहितीय का? तर जाणून घेऊया....राजा शिवाजी या सिनेमात अभिनेता रितेश देशमुख हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तसंच या सिनेमाचं दिग्दर्शन सुद्धा त्यानेच केलं आहे. तर जिनिलीया ही या सिनेमाची निर्माती आहे. या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून चाहते आता सिनेमाच्या उत्सुकतेत आहे. १ मे २०२६ रोजी हा सिनेमा जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. .गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून रितेश-जिनिलीया या सिनेमासाठी मेहनत घेत आहेत. मागच्या दोन ते तीन वर्षांपासून या सिनेमाचं शुटिंग सुरु होतं. महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये हा सिनेमा शूट करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचं थंड हवेचं ठिकाण महाबळेश्वर इथं राजा शिवाजी सिनेमाचं शुटिंग झालंय. तसंच सातारा जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी शुटिंग झाल्याची माहिती आहे. सिनेमातील अँथम हे गाणं साताऱ्याच्या महुली संगम इथं शुट करण्यात आलय. .तसंच सातारा जिल्ह्यातील वाई इथल्या निसर्गरम्य वातावरणात काही प्रसंग शुट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मुंबईच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत सुद्धा सिनेमाचे अनेक सीन शुट करण्यात आलेत. फिल्मसिटीमध्ये असलेला तलाव या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या सिनेमाची जोरदार चर्चा सुरुये. .'गार वारा अन् एसटीतील खिडकीजवळची सीट…' ब्रॅण्ड ॲम्बेसिडर झाल्यावर रितेश झाला भावूक, वडिल विलासराव देशमुखांची आठवण काढत म्हणाला....