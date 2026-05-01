चाहत्यांना कसा वाटला 'राजा शिवाजी' सिनेमा? एक्सवर पोस्ट करत नेटकरी म्हणाले...'फुल पैसा वसूल'

RITEISH DESHMUKH IMPRESSES AS SHIVAJI: मनोरंजन विश्वातील बहुचर्चित सिनेमा 'राजा शिवाजी' १ मे रोजी प्रदर्शित झाला. हा सिनेमा रिलीज होताच सोशल मीडियावर सिनेमाबाबत प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. एक्सवर (ट्वीटर) नेटकऱ्यांनी पोस्ट करत सिनेमाचं कौतूक केलय. या सिनेमाबाबत नेटकऱ्यांमध्ये उत्साह आणि चर्चेची लाट आलेलं पहायला मिळतय. या सिनेमाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते..राजा शिवाजी हा सिनेमा शिवरायांच्या शौर्यावर आधारित आहे. या सिनेमात रितेश देशमुख याने छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. रितेशचा शिवयारांच्या अभिनयातील दमदार संवाद, प्रभावी हावभाव आणि तीव्रता नेटकऱ्यांच्या पसंतीत उतरली आहे. काही प्रेक्षकांनी हा अभिनय थरारक आणि भावनिकदृष्या भिडणार असल्याचं म्हटलय. रितेश शिवयाच्या भूमिकेसाठी १०० टक्के उतरला असल्याचही काहींनी म्हटलंय..तर दुसरीकडे संजय दत्त याने साकारलेली अफजल खान याची खलनायकाची भूमिकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. या सिनेमातील दमदार उपस्थितीमुळे प्रत्येक सीन अधिकच प्रभावी वाटत आहे. सिनेमातील शिवराय आणि अफजल खान यांच्यातील संघर्ष हा सिनेमातील सर्वात उत्कंठावर्धक मानला जातोय. .अनेकांनी एक्सवर सिनेमाबाबत प्रतिक्रिया देत म्हटलं की, सिनेमाचा पहिला भाग हा 'मास ' आहे. दमदार एन्ट्री, पात्रांची प्रभावी ओळख आणि हळूहळू उभारलेली कथा यामुळे सिनेमात प्रेक्षक गुंतून राहतात. तसंच सिनेमातील अॅक्शन सीक्वेन्सेस आणि रॉ टोन यामुळे सिनेमा खिळवून ठेवतो. तर सिनेमाच्या दुसऱ्या भागात कथा अधिकच भावनिक वळण गेते. परंतु अॅक्शनची गती कायम राहते. तसंच या सिनेमातील क्लायमॅक्स सकारात्मक आणि अनेकांसाठी अनपेक्षित लक्षात राहणारा ठरतोय..याशिवाय सलमान खानने साकारलेली जिवा महाला यांची भूमिका प्रेक्षकांना सरप्राईज पॅकेज ठरत आहे. त्यांच्या एन्ट्रीला थेएटरध्ये टाळ्या आणि शिट्ट्या पहायला मिळाल्या. तसंच या सिनेमातील अजय-अतुल यांचं पार्श्वसंगीताने सीन अधिकच प्रभावी बनवले आहे. .राजा शिवाजी सिनेमाच्या नावात छत्रपती का नाही? रितेश देशमुख म्हणाला....