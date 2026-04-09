दुनियादारी फेम अभिनेत्याची स्ट्रगल स्टोरी! सुरुवातीच्या काळात नायकाची भूमिका नाकारली, पण मालिकांनी बदललं आयुष्य

RAJESH BHOSALE'S STRUGGLES TO SUCCESS: मराठी सिनेसृष्टीत प्रत्येक अभिनेत्याला करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात स्ट्रगल करावा लागतो. कलाकाराला करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक विचित्र अनुभव येतात. कधी कामासाठी नाकारलं जातं, कधी विचित्र मागणी केली जाते, कधी दिसण्यावरुन हिनवलं जातं तर कधी रंगावरुन नाकारलं जातं. अभिनेता राजेश भोसले याला सुद्धा करिअरच्या सुरुवातीला अनेक अनुभव आले. अशाच त्याने एका मुलाखतीत त्याचे अनुभव शेअर केलेत..राजेशने त्याच्या करिअरमध्ये सिनेमा, मालिका, नाटकांमधून त्याने प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. दरम्यान राजेशने नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना करिअरच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल सांगितलय. टीव्ही मालिकांचा अनुभव सांगताना तो म्हणाला की, 'टीव्ही सिरिअरमध्ये मी नायक बनण्याची इच्छा पूर्ण करु लागलो. सिनेमांमध्ये मला ती संधी मिळाली नाही. मला मालिकांमध्ये रोल मिळत गेले. मी 'वेतोबा' मालिका केली. त्यानंतर दुनियादारी सिनेमा केला. अगं बाई सासूबाई मालिका केली. तिथं सगळीकडे मला हवं तसं मनासारखं काम करण्याची संधी मिळाली. मी महिन्यातील २० ते २५ दिवस काम करत असल्यानं मला चांगली रक्कम मिळत होती.'.'मी एका सिनेमासाठी मुख्य नायकाच्या भूमिकेसाठी प्रयत्न करत होतो. तेव्हा माझी बॉडी वगैरे सुद्धा झाली होती. परंतु मला संधी मिळाली नाही. त्यासाठी मला अनेक वर्ष मेहनत करावी लागली.' असं तो म्हणाला. पुढे राजेश म्हणाला की, 'करिअरच्या सुरुवातीला मला अनेक नकार आले. पण एका ठिकाणी नाटकांमध्ये नाव नाही सांगू शकत परंतु त्यावेळेस मला नाटकात काळा नायक चालत नाही असं सांगण्यात आलं होतं. तसंच हिरो कधीच काळा नसतो, नाहीतर तू चांगला काम करतोस' असं म्हणण्यात आलं होतं. .'आता सध्या माझं विवारमध्ये वन रुम किचन आहे. तसंच माझा विरारमध्ये टेरेस फ्लॅट देखील आहे. तसंच आई-वडिलांचं गोरेगावात घर आहे. आता मला मुंबईत येयचंय . विलेपार्लेमध्ये मला स्वत:चं घर घ्यायचं स्वप्न आहे.' अशी इच्छा देखील त्याने मुलाखतीत व्यक्त केली. ."दुनियादारीनंतर पुन्हा काम मिळालं नाही" मराठी अभिनेत्याने व्यक्त केली खंत; "काळ्या रंगामुळे डावललं..".