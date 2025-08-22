Premier

'मी दुसऱ्या पुरुषाचा स्पर्श पण होऊ दिला नाही' राजेश खन्नासोबत 12 वर्ष सोबत होती अभिनेत्री, म्हणाली...'बंगल्याबाहेर बाऊन्सर असायचे...'

Anita Advani reveals 12-year live-in relationship with Rajesh Khanna: बॉलिवूडचा सुपरस्टार राजेश खन्ना आणि अनीता अडवाणी यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा झाल्या आहेत. राजेश खन्नाच्या निधनानंतर अनीता यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या 12 वर्षांच्या नात्यावर मौन तोडलं आहे.
1 अनीता अडवाणीने राजेश खन्नासोबतच्या १२ वर्षांच्या नात्याबाबत मोठा खुलासा केला.

2 ‘मी दुसऱ्या पुरुषाचा स्पर्शही सहन केला नाही’ असं सांगून तिने आपलं प्रेम व्यक्त केलं.

3 बंगल्याबाहेर तिला भेटू नये म्हणून बाऊन्सर ठेवले जात असत, असंही तिने सांगितलं.

