'मी दुसऱ्या पुरुषाचा स्पर्श पण होऊ दिला नाही' राजेश खन्नासोबत 12 वर्ष सोबत होती अभिनेत्री, म्हणाली...'बंगल्याबाहेर बाऊन्सर असायचे...'

1 अनीता अडवाणीने राजेश खन्नासोबतच्या १२ वर्षांच्या नात्याबाबत मोठा खुलासा केला.2 'मी दुसऱ्या पुरुषाचा स्पर्शही सहन केला नाही' असं सांगून तिने आपलं प्रेम व्यक्त केलं.3 बंगल्याबाहेर तिला भेटू नये म्हणून बाऊन्सर ठेवले जात असत, असंही तिने सांगितलं..बॉलिवूडमधील अनेक जोड्यांचे असे किस्से आहेत की, त्याची आजही चर्चा होताना पहायला मिळते. अनेक सेलिब्रिटींचं नाव त्यांच्या सहकलाकरांशी जोडलं जातं. अनेकवेळा त्यांच्या अर्फअर्सच्या जोरदार चर्चा रंगल्या जातात. त्यातीलच एक म्हणजे राजेश खन्ना आणि अनीता अडवाणी यांचं नातं. राजेश खन्ना यांच्या निधनानंतर त्यांनी पहिल्यांदा त्याच्या रिलेशनशिपबाबत भाष्य केलय. एका मुलाखतीत त्यांनी त्याच्या वयक्तिक आयुष्याबाबत मनमुराद गप्पा मारल्यात..अनिता अडवाणी यांनी 'रील मीट रियल'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी अनेक वयक्तिक आयुष्यातील गोष्टीवर गप्पा मारल्या. यावेळी त्यांनी राजेश खन्नासोबत असलेल्या नात्याबद्दल सुद्धा भाष्य केलं. त्या म्हणाल्या की, 'राजेश यांनी माझ्या मनावर त्यांचं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं होतं. राजेश खन्नानंतर मला दुसरं कोणी आवडलच नाही. मी तेव्हा टीनेजर होते. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीच्या छाप माझ्या मनावर पडत होती. जेव्हा त्यांच्या आयुष्यात कोणीच नव्हतं. तेव्हा आम्ही पुन्हा भेटलो. आम्ही जवळपास 12 वर्ष एकत्र राहिलो.'.पुढे बोलताना अनिता म्हणाल्या की, 'मी टिनजेर असताना रिलेशनशिपमध्ये आले. त्यामुळे मला राजेशच सर्वस्व वाटत होते. त्यांच्या प्रेमापुढे मला काहीच दिसत नव्हतं. अनेकांनी मला लग्नासाठी, प्रेमासाठी विचारलं, पण मी त्यांच्यात आणि दुसऱ्या पुरुषांमध्ये तुलना करु लागले. मला राजेश खन्ना सोडले तर दुसऱ्या पुरुषाचा स्पर्श पण सहन करु शकत नव्हते' असं अनिता यांनी मुलाखतीत बोलताना सांगितलं..पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'मला त्यांना भेटायला परवानगी नव्हती. मी राजेश खन्नाशी भेटू नये म्हणून घराबाहेर बाऊन्सर ठेवण्यात येयचे. एकदा मला मित्राने राजेश खन्नाकडे जाण्याचा बऱ्याच वेळा सल्ला दिला. ते म्हणाले, काही झालं तरी आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. काहींना मला कॅमेरा घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. जेनेकरुन ते रेकॉर्ड करता येईल. परंतु मी असं करु शकले नाही.' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या..FAQs.अनीता अडवाणी कोण आहेत?अनीता अडवाणी या बॉलिवूड सुपरस्टार राजेश खन्नांच्या जवळच्या मैत्रीण म्हणून ओळखल्या जातात..अनीता अडवाणी आणि राजेश खन्ना किती वर्षं सोबत होते?त्या जवळपास १२ वर्षं एकत्र राहिल्या होत्या..अनीता अडवाणीने राजेश खन्नाबाबत काय सांगितलं?त्या म्हणाल्या की, 'मी दुसऱ्या पुरुषाचा स्पर्शही सहन केला नाही, राजेशच माझं सर्वस्व होतं.'.बंगल्याबाहेर बाऊन्सर ठेवले जायचे, असं का?अनीताला राजेश खन्ना यांना भेटू नये म्हणून घराबाहेर बाऊन्सर ठेवण्यात येत असतं..