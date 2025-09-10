Premier

राजेश खन्नांची ती चूक नडली ! दिग्दर्शकाला साष्टांग नमस्कार घातल्यावर सुरु झालं सिनेमाचं शूटिंग

Rajesh Khanna Unknown Fact : ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते राजेश खन्ना यांना त्यांची एक वाईट सवय खूप महागात पडली होती. त्यांच्या सवयीमुळे त्यांना दिग्दर्शकाची पाया पडून माफी मागावी लागली.
राजेश खन्नांची ती चूक नडली ! दिग्दर्शकाला साष्टांग नमस्कार घातल्यावर सुरु झालं सिनेमाचं शूटिंग
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. आखरी रात या चित्रपटातून पदार्पण केल्यानंतर आराधना सिनेमाने त्यांना थेट सुपरस्टारपद मिळवलं.

  2. शर्मिला टागोरसोबतच्या आराधना आणि नंतरचा आनंद हा त्यांचा अभिनय कौतुकास पात्र ठरलेला सिनेमा ठरला.

  3. त्यांच्या एका वाईट सवयीमुळे त्यांना दिग्दर्शकाच्या पाया पडून माफी मागावी लागली होती.

Loading content, please wait...
rajesh khanna
Entertainment news
Entertainment Field
bollywood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com