Rajinikanth: ‘थलैवा’ रजनीकांत यांच्यासाठी ‘दुहेरी’ योग; अमृतमहोत्सवी वाढदिवस अन्‌ कारकिर्दीचा सुवर्णमहोत्सव, चाहत्यांत उत्साह

Rajinikanth Celebrates 75th Birthday and 50 Years in Cinema: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचे अढळ सम्राट ‘थलैवा’ रजनीकांत यांनी अमृतमहोत्सवी वाढदिवस आणि कारकीर्दीचा सुवर्णमहोत्सव एकाच दिवशी साजरा केला. जगभरातील चाहत्यांसाठी हा दिवस आनंदोत्सव ठरला.
सकाळ वृत्तसेवा
चेन्नई : दिग्गज दाक्षिणात्य अभिनेते ‘थलैवा’ रजनीकांत यांच्या चाहत्यांसाठी यंदाचा शुक्रवार ‘दुप्पट’ आनंदाचा ठरला. आपला अभिनय आणि चित्रपटांतून चाहत्यांवर गारुड करणाऱ्या रजनीकांत यांनी शुक्रवारी त्यांचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस साजरा केला तसेच चित्रपटसृष्टीतील कारकिर्दीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याचा ‘दुहेरी योग’ही याच दिवशी जुळून आला.

