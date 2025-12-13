Rajinikanth: ‘थलैवा’ रजनीकांत यांच्यासाठी ‘दुहेरी’ योग; अमृतमहोत्सवी वाढदिवस अन्‌ कारकिर्दीचा सुवर्णमहोत्सव, चाहत्यांत उत्साह

चेन्नई : दिग्गज दाक्षिणात्य अभिनेते ‘थलैवा’ रजनीकांत यांच्या चाहत्यांसाठी यंदाचा शुक्रवार ‘दुप्पट’ आनंदाचा ठरला. आपला अभिनय आणि चित्रपटांतून चाहत्यांवर गारुड करणाऱ्या रजनीकांत यांनी शुक्रवारी त्यांचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस साजरा केला तसेच चित्रपटसृष्टीतील कारकिर्दीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याचा ‘दुहेरी योग’ही याच दिवशी जुळून आला..चाहत्यांचे भरभरुन प्रेम लाभलेल्या रजनीकांत यांच्यासाठी विशेष महत्त्वाचा असलेला हा दिवस त्यांच्यासह संपूर्ण दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीसाठी आनंदोत्सवात न बदलला तर नवलच. या निमित्ताने रजनीकांत यांचे चित्रपट पुन:प्रदर्शित करण्यात आले, तसेच संगीताच्या कार्यक्रमांचे व रजनीकांत यांच्या चित्रपटसृष्टीतील वाटचालीवर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या पार्ट्यांचेही आयोजन करण्यात आले होते..या लाडक्या अभिनेत्याचा अमृतमहोत्सवी वाढदिवस आणि कारकीर्दीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी जगभरात त्यांचा ‘पदयप्पा’ हा चित्रपट पुन:प्रदर्शित करण्यात आला. विशेष म्हणजे हा चित्रपट ‘४ के’ मध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आहे..उत्साही चाहत्यांनी तमिळनाडूत भल्या सकाळीच आपल्या या दैवताचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गर्दी केली. रजनीकांत यांच्या कट-आऊटला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. तमिळनाडूसह इतरत्रही चित्रपटाचे ॲडव्हान्स बुकिंग केले गेले. सिंगापूरसह इतरत्र रजनीकांत यांचा १९९२ मधील ‘अण्णामलाई’ चित्रपटही ४ के तंत्रज्ञान आणि ‘डॉल्बी ॲटमॉस’ मध्ये प्रदर्शित करण्यात आला..तमिळनाडूचे विरोधी पक्षनेते आणि अण्णा द्रमुकचे सरचिटणीस के. पलानीस्वामी यांनी रजनीकांत यांचे कौतुक करताना त्यांना तमिळ चित्रपटसृष्टीचे अढळ सम्राट, असे संबोधले. रजनीकांत यांची प्रसिद्ध ‘स्टाईल’ चित्रपटगृहांचे वातावरण एखाद्या सणासारखे करून टाकते, असेही त्यांनी सांगितले..सोशल मीडियावरही शुभेच्छातमिळी पॉप-संस्कृतीचा अविभाज्य भाग झालेल्या रजनीकांत यांच्या चाहत्यांच्या संघटनांनी केक कापण्यासह चित्रपटांचे पुन:प्रदर्शन करण्यात आले. सोशल मीडियावरही त्यांना सहकाऱ्यांसह चाहत्यांनीही मोठ्या प्रमाणावर शुभेच्छा दिल्या. रजनीकांत यांच्या चाहत्यांनी चेन्नईतही विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. चार तासांच्या विशेष संगीत रजनीत त्यांच्या चित्रपटांतील गाणी सादर करण्यात आली. चाहत्यांनी खास टी-शर्ट घालून तसेच त्यांच्या चित्रपटांतील प्रसिद्ध स्टाईलप्रमाणे वेशभूषा केली होती..Dharmendra: सदाबहार 'हि मॅन'! भावुक धर्मेंद्रची मारधाड करणारा गरम धरम अशी इमेज कधी बनली ? .स्टॅलिन यांच्याकडून शुभेच्छातमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही ‘एक्स’वरुन रजनीकांत यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. ‘अभिनेते रजनीकांत यांचे जादुई व्यक्तिमत्त्व वयावर मात करणारे आहे. अवघ्या सहा वर्षांच्या बालकापासून साठ वर्षांच्या ज्येष्ठापर्यंतच्या प्रेक्षकांना आपल्या अभिनयाकडे खेचून घेणाऱ्या मित्राला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. रजनीकांत यांच्याकडून आणखी उत्तमोत्तम चित्रपटांची निर्मिती होत राहावी आणि लोकांचे प्रेम व आधाराच्या जोरावर त्यांची विजयपताका अशीच फडकत राहो ’, अशी शब्दांत त्यांनी रजनीकांत यांना शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.