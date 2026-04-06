29 वर्षाचे रजनीकांत 16 वर्षांच्या अभिनेत्रीशी करणार होते लग्न; ‘त्या’ एका अपशकुनामुळे तुटली स्वप्नांची दोरी!

RAJINIKANTH ALMOST PROPOSED TO SRIDEVI: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत ज्याच्या अफेअर्सचे, प्रेमाचे किस्से आजही तितकेच चर्चेत असते. बॉलिवूडच्या प्रेमकथांचा बोलबाला सगळीकडे पहायला ऐकायला मिळतो. रजनीकांत यांच्या प्रेमाच्या सुद्धा तितक्याच चर्चा रंगल्या. रजनीकांतचं एका अभिनेत्रीवर खूप प्रेम होतं. परंतु एका अपशकुनामुळे त्यांनी तिच्यासोबत लग्न करण्यास नकार दिला होता. .थलाइवा म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते रजनीकांत श्रीदेवींच्या सौंदर्यावर आणि अभिनयावर भारावून गेले होते. रजनीकांना यांनी श्रीदेवी आवडलेल्या तेव्हा त्या १६ वर्षांच्या होता. रजनीकांत यांनी श्रीदेवीसोबत लग्न करण्याचा विचार सुद्धा केला होता. परंतु एक अपशकुन घडला आणि सगळं विस्कटलं..रजनीकांत यांनी श्रीदेवीच्या आईकडे लग्नासाठी प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी ते योग्य प्रसंग शोधन होते. श्रीदेवीच्या नव्या घराच्या गृहप्रवेशावेळी लग्नासाठी विचारायचं असं रजनीकांत यांनी ठरवलं होतं. तेव्हा रजनीकांत मित्र के. बालचंदन यांच्यासोबत श्रीदेवी यांच्या घरी पोहचले. परंतु ते घरी जाताच घरातील लाईट गेली. रजनीकांत यांनी त्याला अपशकुन मानलं. ते काही न बोलता तिथून वापस आले. यानंतर कधीही त्यांनी श्रीदेवीकडे प्रेमाची कबुली दिली नाही..दरम्यान रजनीकांत यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकार आहे. ते अभिनयासह निर्माते पटकथा लेखक सुद्धा आहे. २००० मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारने सन्मानित करण्यात आलं. त्यांनी २६ फेब्रुवारी १९८१ रोजी लता रंगाचारी यांच्याशी लग्न केले.