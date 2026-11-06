श्रीलीलाला मिळाली थेट रजनीकांत यांच्यासोबत काम करण्याची संधी; 'धर्मन'मध्ये लागली वर्णी

RAJINIKANTH AND SREELEELA FIRST TIME WORKING TOGETHER: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत यांच्यासोबत काम करण्याची संधी अनेक कलाकारांसाठी महत्त्वाची मानली जाते. आता अभिनेत्री श्रीलीलालाही ही संधी मिळाली आहे. रजनीकांत यांच्या आगामी 'धर्मन' या चित्रपटात श्रीलीलाची वर्णी लागली असून, या चित्रपटाच्या निमित्ताने ती पहिल्यांदाच त्यांच्यासोबत काम करणार आहे. ].कमल हासन यांच्या 'राज कमल फिल्म्स इंटरनॅशनल' या निर्मिती संस्थेने बुधवारी श्रीलीलाच्या चित्रपटातील सहभागाची घोषणा केली. 'तिच्यात चमक आहे, तिच्यात उत्साह आहे. 'धर्मन'च्या कलाकारांमध्ये श्रीलीलाचे स्वागत', अशा आशयाची पोस्ट करत निर्मात्यांनी तिचे स्वागत केले, मात्र चित्रपटातील तिच्या भूमिकेबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. .यापूर्वी या चित्रपटात नयनताराचीही निवड झाली होती. याशिवाय सिमरन, राशी खन्ना आणि योगी बाबू हे कलाकारही चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांत दिसणार आहेत. अश्वथ मारिमुथू या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत. रजनीकांत या चित्रपटात डॉक्टरची भूमिका साकारणार आहे. त्यांच्या पहिल्या पोस्टरमधून त्यांच्या व्यक्तिरेखेला वेगळी छटा असल्याचे संकेत मिळाले आहेत..निरागस वासू साकारला, आता नजर खलनायकाच्या भूमिकेवर; राज कुंदन म्हणतो, “मला पुढे मांजरेकर सरांसोबत...”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.