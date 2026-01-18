अभिनेता राजकुमार राव आणि पत्रलेखानं लेकीचं केलं बारसं, नावाचा अर्थ सुद्धा खुपच खास

Rajkummar Rao–Patralekhaa Name Their Baby Girl Parvati Paul Rao: बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव आणि पत्रलेखा यांना 15 नोव्हेंबर रोजी कन्यारत्न प्राप्त झालं होतं. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली होती. लग्नाच्या वाढदिवसादिवशी दोघांना मुलगी झाल्याचं त्यांनी सोशल मीडियावर सांगितलं होतं. त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसादिवशीच त्यांना गोड गिफ्ट मिळालं. .तेव्हापासून चाहते राजकुमार आणि पत्रलेखाच्या छोट्या परीची झलक पाहण्यासाठी उत्सुक आहे. तसंच तिच्या नावाबद्दल सुद्धा चाहत्यांना उत्सुकता लागली होती. आता ही चाहत्यांची प्रतिक्षा संपली आहे. राजकुमार आणि पत्रलेखानं एका स्पेशल पोस्टसह बाळाची पहिली झलक चाहत्यांना दाखवली आहे. तसंच त्यांनी लेकीचं नावही जाहीर केलय. .राजकुमार राव आणि पत्रलेखा यांनी लेकीचं नाव पार्वती पॉल राव असं ठेवलंय. तसंच यावेळी मुलीसोबत हात हातात घेऊन फॅमिली फोटो शेअर केलाय. त्यात त्यांनी लिहलय की, 'हात जोडून आणि मनापासून दिलेल्या आशिर्वादाची ओळख करुन देतो.' पार्वती पॉल राव असं ठेवल्याचं जाहिर करते. .त्यांनी मुलीची झलक दाखवताच चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. भूमी पेडणेकरसह सोनाक्षी सिन्हा, हिने पोस्टवर कमेंट करत शुभेच्छा दिल्यात. चाहते देखील गोड नावचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या गाण्याची चर्चा होतेय. .सहकुटूंब सहपरिवार फेम अभिनेत्रीचा झालाय घटस्फोट ; खुलासा करत म्हणाली "तो काळ कठीण ".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.