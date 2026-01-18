Premier

अभिनेता राजकुमार राव आणि पत्रलेखानं लेकीचं केलं बारसं, नावाचा अर्थ सुद्धा खुपच खास

RAJKUMMAR RAO AND PATRLEKHAA REVEAL DAUGHTER’S NAME: बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव आणि पत्रलेखा यांच्या आयुष्यात आनंदाचा क्षण आला आहे. 15 नोव्हेंबर रोजी दोघांना कन्यारत्न प्राप्त झालं असून, आता त्यांनी सोशल मीडियावर आपल्या लेकीची पहिली झलक चाहत्यांना दाखवली आहे.
RAJKUMMAR RAO AND PATRLEKHAA REVEAL DAUGHTER’S NAME

RAJKUMMAR RAO AND PATRLEKHAA REVEAL DAUGHTER’S NAME

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Rajkummar Rao–Patralekhaa Name Their Baby Girl Parvati Paul Rao: बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव आणि पत्रलेखा यांना 15 नोव्हेंबर रोजी कन्यारत्न प्राप्त झालं होतं. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली होती. लग्नाच्या वाढदिवसादिवशी दोघांना मुलगी झाल्याचं त्यांनी सोशल मीडियावर सांगितलं होतं. त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसादिवशीच त्यांना गोड गिफ्ट मिळालं.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
Entertainment news
rajkumar rao
New Baby
bollywod actor

Related Stories

No stories found.