लॉर्ड्सच्या बाल्कनीतील तो ऐतिहासिक क्षण पुन्हा जिवंत; सौरव गांगुलीच्या भूमिकेत राजकुमार रावचा दमदार लूक

DADA THE SOURAV GANGULY STORY FIRST LOOK: एकाच साच्यात अडकून न राहता प्रत्येक वेळी एक नवीन व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या कलाकारांमध्ये राजकुमार रावचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. 'शाहिद'मधील न्यायासाठी लढणारा वकील, 'न्यूटन'मधील तत्त्वांशी तडजोड न करणारा सरकारी कर्मचारी, 'ट्रॅप्ड'मधील जगण्यासाठी संघर्ष करणारा तरुण, 'बरेली की बर्फी'मधील रंगतदार स्वभावाचा प्रीतम आणि 'स्त्री' मालिकेतील विकी अशा विविध भूमिकांमधून त्याने अभिनयाची वेगळी उंची गाठली.. आता हाच बहुआयामी अभिनेता सौरव गांगुली यांच्या आयुष्यावर आधारित 'दादा द सौरव गांगुली स्टोरी' या चित्रपटात सौरव गांगुली यांची भूमिका साकारत आहे. त्यांचा आज वाढदिवस आहे. समोर आलेल्या पोस्टरमध्ये २००२ मधील नॅटवेस्ट करंडक विजयानंतर लॉईसच्या बाल्कनीत जर्सी हवेत फडकावणाऱ्या गांगुलींच्या ऐतिहासिक क्षणाची पुनर्निर्मिती करण्यात आली आहे.. "सौरव गांगुली यांच्यासारख्या दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाला पडद्यावर साकारणे ही माझ्यासाठी मोठी जबाबदारी आहे." असे राजकुमार राव यांनी म्हटले आहे. एका प्रतिभावान खेळाडूपासून भारतीय संघाच्या यशस्वी कर्णधारापर्यंतचा सौरव गांगुली यांचा प्रेरणादायी प्रवास या चित्रपटातून उलगडणार आहे. .विक्रमादित्य मोटवाने दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी केली आहे. हा चित्रपट १४ मे २०२७रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे..'वडील मुख्यमंत्री आहेत म्हणून याला…', टोमणे मारणाऱ्यांना रितेश देशमुखनं दिलं सडेतोड उत्तर, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.