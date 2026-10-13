‘माझी नक्कल नाही, तर…’ उज्जवल निकम राजकुमार रावबद्दल बोलताना म्हणाले... 'देहबोली, विचार अन् न्यायालयातील अंदाज हा..'

PRAHAR THE UNTOLD STORY OF UJJWAL NIKAM PUNE PROMOTIONAL EVENT: एखाद्या व्यक्तीचा जीवनप्रवास पडद्यावर साकारताना तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अचूक अभ्यास करणे आवश्यक असते. ज्येष्ठ सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्या आयुष्यावर आधारित 'प्रहार : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' या चित्रपटात अभिनेता राजकुमार रावने त्यांची भूमिका साकारली आहे. .नुकत्याच पुण्यात झालेल्या चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान सकाळशी बोलताना अॅड. निकम यांनी राजकुमारच्या अभिनयाचे कौतुक केले. या वेळी राजकुमार राव, अभिनेत्री वामिका गब्बी आणि अॅड. उज्ज्वल निकम उपस्थित होते. राजकुमारने ही भूमिका साकारण्याचा अनुभव सांगताना म्हटले, "अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या महान व्यक्तिमत्त्वाची भूमिका साकारणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे." राजकुमारच्या अभिनयाविषयी बोलताना अॅड.निकम म्हणाले, "मला राजकुमारच्या आधीच्या कामाबद्दल फारशी माहिती नव्हती. मात्र, चित्रपट पाहिल्यानंतर त्याने ही भूमिका ताकदीने साकारल्याची खात्री पटली. .त्याने माझी केवळ नक्कल केलेली नाही, तर माझे विचार, देहबोली आणि न्यायालयात लढण्याची पद्धत समजून घेऊन ती पडद्यावर उभी केली आहे." पुण्यातील या सोहळ्याला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे. .'त्या'व्हायरल व्हिडीओवर अखेर गौतमी पाटील बोलली, म्हणाली... 'लाज नाही वाटली?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.