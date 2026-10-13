Premier

‘माझी नक्कल नाही, तर…’ उज्जवल निकम राजकुमार रावबद्दल बोलताना म्हणाले... 'देहबोली, विचार अन् न्यायालयातील अंदाज हा..'

RAJKUMMAR RAO AS ADVOCATE UJJWAL NIKAM IN PRAHAR MOVIE:अभिनेता राजकुमार राव लवकरच 'प्रहार : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' या चित्रपटातून ज्येष्ठ सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.
UJJWAL NIKAM ON RAJKUMAR RAO

UJJWAL NIKAM ON RAJKUMAR RAO

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PRAHAR THE UNTOLD STORY OF UJJWAL NIKAM PUNE PROMOTIONAL EVENT: एखाद्या व्यक्तीचा जीवनप्रवास पडद्यावर साकारताना तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अचूक अभ्यास करणे आवश्यक असते. ज्येष्ठ सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्या आयुष्यावर आधारित 'प्रहार : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' या चित्रपटात अभिनेता राजकुमार रावने त्यांची भूमिका साकारली आहे.

Loading content, please wait...
viral
rajkumar rao
26/11 Attack Mumbai
Lalit Prabhakar
ujjawal nikam
26/11 Mumbai attack
Marathi News Esakal
www.esakal.com