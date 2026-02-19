Premier

'जेलमध्ये स्मोकिंग झोन बनवला पाहिजे...' तिहार तरुंगातून बाहेर येताच राजपाल यादवची दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

RAJPAL YADAV DEMANDS SMOKING ZONE IN TIHAR JAIL: ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात अटक झाल्यानंतर अभिनेता Rajpal Yadav याची दिल्लीतील Tihar Jail मधून जामिनावर सुटका झाली. बाहेर आल्यानंतर त्याने मीडियाशी संवाद साधत सर्वांचे आभार मानले.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Rajpal Yadav Says ‘Prison Needs Smoking Zone’: अभिनेता राजपाल यादव याला ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. दिल्लीतील तिहार तुरुंगात त्याला ठेवण्यात आलं होतं. दरम्यान त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली असून बाहेर आल्यानंतर त्याने मीडियासमोर सगळ्यांचे आभार माधले आहे. तसंच चौकशीला पुर्णपणे सहकार्य करणार असल्याचं तो म्हणाला.

