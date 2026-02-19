'जेलमध्ये स्मोकिंग झोन बनवला पाहिजे...' तिहार तरुंगातून बाहेर येताच राजपाल यादवची दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Rajpal Yadav Says ‘Prison Needs Smoking Zone’: अभिनेता राजपाल यादव याला ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. दिल्लीतील तिहार तुरुंगात त्याला ठेवण्यात आलं होतं. दरम्यान त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली असून बाहेर आल्यानंतर त्याने मीडियासमोर सगळ्यांचे आभार माधले आहे. तसंच चौकशीला पुर्णपणे सहकार्य करणार असल्याचं तो म्हणाला. .१७ फेब्रुवारी रोजी राजपाल यादव तिहार जेलमधून बाहेर आला. राजपाल यादवच्या भावाच्या मुलीचं लग्न असल्यानं लग्नात सहभागी होण्यासाठी त्याने जामीनाची मागणी केली होती. दरम्यान आता त्याला ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आलीय. परंतु पुढील 18 मार्चच्या सुनावणीसाठी त्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत. .तुरुंगात स्मोकिंग झोन हवादरम्यान राजपाल यादवने तिहार तुरुंगातील जवळापास २० हजार कैद्यांशी संवाद साधला. दरम्यान जेलमधून बाहेर येताच त्याने दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्याकडे तुरुंगामध्ये स्मोकिंग झोन असावा अशी विनंदी केली. त्याच्या म्हणण्यानुसार, 'आजार रोखण्यासाठी कोणालाही त्रास देऊ नये, म्हणून तुरुंगात स्मोकिंग झोन तयार करावा.'.पुढे बोलताना राजपाल म्हणाला की, 'मी कोणत्याही धूम्रपानाचा प्रचार करत नाही, परंतु सगळीकडे धुम्रपानाची उत्पादने मोठ्या प्रमाणात विकली जातात. त्यांचा त्यातून मोठा व्यवसाय होता. त्यामुळे सुधारगृह आणि जेलमध्ये स्मोकिंगसाठी एक वेगळी जागा असायला हवी' तसंच स्वत:बद्दल सांगताना तो म्हणाला की, 'मी स्वत: धुम्रपानाच्या बळी गेलो आहे. खुप प्रयत्न करुनही मी ही सवय सोडू शकत नाही.'.शिवजयंतीसाठी रितेश देशमुख शिवनेरीवर, बालशिवरायांना पाहताच झाला नतमस्तक, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.