43 व्या वर्षी ब्रेस्ट कॅन्सर, राजश्री देशपांडेनं आई वडिलांपासून महिनाभर लपवलेलं, म्हणाली...

RAJSHRI DESHPANDE HID CANCER DIAGNOSIS FROM PARENTS: मराठी अभिनेत्री राजश्री देशपांडे हिने आजवर अनेक भूमिका साकरल्या आहेत. तिने तिच्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर सुद्धा केलं आहे. परंतु गेल्या काही दिवसापासून राजश्री एका गंभीर आजाराचा सामना करतेय. तिने तिच्या सोशल मीडियावर पोस्ट करत कर्करोग झाल्याचं सांगितलं आहे. सध्या तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. .राजश्री देशपांडे हिने नुकताच NDTV शी संवाद साधला. यावेळी तिने सांगितलं की,'आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक निगेटिव्ह गोष्टीचा सकाराकत्मेनं सामना करते'. तसंच पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'सर्वांनाच स्वत:साठी लढणं भाग आहे. कॅन्सरकडे लोक गंभीर आजार म्हणून बघतात. परंतु तो आजार तुम्हाला वेगळी दिशा दाखवतो. तेव्हा तुम्हाला कळतं की, आयुष्य खरंच खुप सुंदर आहे.'.पुढे बोलताना राजश्री म्हणाली की, 'लहानपणी मला भुतांची प्रचंड भिती वाटायची. तेव्हा माझ्या बाबांनी सांगितलं की, वाईट माणसं ही भूतच असतात. त्यानंतर माझा भुतांबद्दलचा समज बदलला. कॅन्सर तसाच आहे, वाईट माणसांसारखा... या आजारातून मनातून, हृदयातून, शरीरातून, सगळीकडून दूर करा. तसंच पॉझिटिव्ह बोलणाऱ्या माणसांच्या सानिध्यात रहा. मला डॉक्टरांनी सांगितलं की, तुमच्या शरीरात आनंदी हार्मोन्स असायला हवे. '.'जेव्हा मला कर्करोगाबद्दल समजलं, त्यावेळी टेस्ट केल्यावर डॉक्टरांना गाठ सापडली होती. कर्करोगाचं निदान झाल्यानंतर मी महिनाभर घरी काहीच सांगितलं नव्हतं. त्यावेळी माझ्या मित्र परिवाराने मला मोठा साथ दिली. जेव्हा माझ्यावर अनेक चाचण्या, शस्त्रक्रिया झाल्या त्यावेळचा अनुभव हा रोलर कोस्टर सारखा होता.' असंही राजश्री म्हणाली.