Video : अखेर राकेशचं खरं रूप अंजलीसमोर येणार ! मालिकेतील ट्विस्टने प्रेक्षक खुश, म्हणाले..

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिकेपाठोपाठ प्रेक्षकांचं मन जिंकणारी मालिका म्हणजे तू हि रे माझा मितवा. टीआरपीमध्ये कायम दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या या मालिकेने स्वतःचा वेगळा प्रेक्षकवर्ग निर्माण केला आहे. आता या मालिकेत महत्त्वपूर्ण ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेत अंजलीचा नवरा राकेश प्रॉपर्टीसाठी तिला फसवत असतो असं दाखवण्यात आलं आहे. सध्या विस्मृतीचं नाटक करून घरातून पळून गेला आहे. अंजलीलाही राकेशवर संशय आला आहे. त्यातच आता अर्णव आणि ईश्वरी एक प्लॅन आखून सगळ्यांसमोर राकेशचं खरं रूप आणणार आहेत. .मालिकेच्या नव्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, घरात अचानक कसलातरी धूर सोडला जातो आणि घरातील सगळी मंडळी एक एक करून बेशुद्ध पडतात. त्यानंतर राकेश घरात प्रवेश करतो आणि आता या घरातील सगळे पैसे आणि दागिने मी लुटून नेणार असं म्हणतो. तो बेशुद्ध पडलेल्या ईश्वरीला बाय म्हणतो. तेव्हाच इश्वरी डोळे उघडते. त्याचा खेळ संपल्याचं सांगते. त्यानंतर सगळेजण जागे होतात. अंजलीलाही राकेशच्या खरे हेतू समजतात. राकेश सगळ्यांना खरी गोष्ट समजली म्हणून घाबरतो. .अनेकांनी कमेंट करत त्यांचा आनंद व्यक्त केला. "प्रोमो एकदम झक्कास. उत्सुकता वाढवणारा आणि थरारक! आता एपिसोडची प्रतीक्षा.खलनायकावर अर्णव-ईश्वरीचा घणाघाती वार पाहायला उत्सुक आहोत","ईश्वरी लय भारी आता त्या धूर्त आणि कपटी, पाताळयंत्री वल्लरी मामी चे सत्य सुद्धा समोर आणा","नशीब, आता तरी सत्य बाहेर येऊ दे..","नाही नाही..असे विचार करू पण नका....... हे सगळं स्वप्नात होत आहे....उगाच राकेश बाबतीत असे विचार करू नका...... निर्माता आणि दिग्दर्शक आम्हाला आजुन मूर्ख बनविणार आहेत..." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..राकेशचं सत्य उघड झालं तरीही अंजली त्यावर विश्वास ठेवणार का ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा तू हि रे माझा मितवा सोमवार 1 जून रात्री 8:00 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..चिरंजीव 'अश्वत्थामा'ची कथा आता रंगभूमीवर ! 'या' कलाकारांच्या मुख्य भूमिका