राखीचा ‘परदेसिया’ गाण्यावर जबरदस्त डान्स, बर्थडे पार्टीत केली धम्माल, लाखोंच्या गिफ्टची चर्चा

Rakhi Sawant’s Birthday Bash : बॉलिवूडची ड्रामा क्वीन राखी सावंतने तिचा वाढदिवस जल्लोषात साजरा केला. ‘परदेसिया’ गाण्यावर तिने केलेला डान्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Apurva Kulkarni
Rakhi Sawant Celebrates Birthday Viral Video : बॉलिवूडची ड्रामा क्वीन म्हणून ओळख असलेल्या राखी सावंतचा बुधवारी वाढदिवस साजरा झाला. राखी नेहमीच तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे अतरंगी वागण्यामुळे चर्चेत येते. सोशल मीडियावर तिचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. नुकताच राखी सावंतनं तिचा वाढदिवस साजरा केला. या तिच्या बर्थडे सेलिब्रेशनवेळी तिने भन्नाट डान्स केलाय. तिच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

