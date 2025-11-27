राखीचा ‘परदेसिया’ गाण्यावर जबरदस्त डान्स, बर्थडे पार्टीत केली धम्माल, लाखोंच्या गिफ्टची चर्चा

Rakhi Sawant Celebrates Birthday Viral Video : बॉलिवूडची ड्रामा क्वीन म्हणून ओळख असलेल्या राखी सावंतचा बुधवारी वाढदिवस साजरा झाला. राखी नेहमीच तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे अतरंगी वागण्यामुळे चर्चेत येते. सोशल मीडियावर तिचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. नुकताच राखी सावंतनं तिचा वाढदिवस साजरा केला. या तिच्या बर्थडे सेलिब्रेशनवेळी तिने भन्नाट डान्स केलाय. तिच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .राखीचा वाढदिवस 25 नोव्हेंबर रोजी असतो. परंतु यंदा तिने बर्थडेचं सेलिब्रेशन एक दिवस उशीरा केलं. राखीच्या वाढदिवसानिमित्त खास पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सेलिब्रेशनचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताय. राखीच्या बर्थडेला चार टायरचे दोन केक होते. हे केक कापताना ती फार उत्साही दिसत होती. राखीने सेलिब्रेशनचे अनेक व्हिडिओ तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. .परदेसिया... ये सच है पिया... या गाण्यावर ती थिरकताना सुद्धा पहायला मिळाली. यावेळी तिच्यासोबत बिग बॉस 18 फेम हेमा शर्मा सुद्धा होती. याच गाण्यावर काही वर्षापूर्वी राखी सावंतचा आइटम डान्स चर्चेत आला होता. या सगळ्यात तिला मिळालेल्या गिफ्टची सुद्धा चर्चा रंगली. .राखी सावंतने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती तिला लग्जरी बॅग गिफ्ट करताना पहायला मिळाला. या बॅकेची किंमत लाखोंमध्ये आहे. परंतु सोशल मीडियावर नेटकरी कमेंट करत हे नकली असल्याचं म्हटत तिला राखीला ट्रोल केलय. सध्या सोशल मीडियावर राखीचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .'ठरलं तर मग' च्या सेटवर नक्की काय घडतं? सायलीने दाखवली झलक, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात...'मालिकेत पुढे मोठा ट्विस्ट...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.