Video: रावणाची दहा डोकी घेऊन फिरत होती राखी सावंत, अशाच अवतारात छम्मक छल्लो गाण्यावर नाच नाच नाचली, व्हिडिओ बघून तुम्ही पण हसाल

बॉलिवूडची ड्रामा क्वीन अभिनेत्री राखी सावंत नेहमीच चर्चेत असते. तिचे वेगवेगळ्या आवतारातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर नेहमीच व्हायरल होत असतात. अशातच आता राखी सावंत दुबईहून पुन्हा आपल्या विनोदी अंदाज भारतात परतली. यावेळी तिने दसऱ्याच्या मुहुर्तावर रावणाचा वेश केला होता. दहा डोकी घेऊन राखी रस्त्यावर फिरत होती. तिच्या या आवताराचं व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला. याच वेशात राखी छम्मक छल्लो या गाण्यावर डान्स करताना सुद्धा पहायला मिळाली.. 2 ऑक्टोबरला म्हणजेच दसऱ्याच्या निमित्ताने राखी सावंत रावणाच्या अवतारात पहायला मिळाली. व्हिडिओमध्ये पहायला मिळालं की, तिने संपुर्णपणे रावणाची वेशभुषा केली होती. यावेळी तिने रावणासारखी 10 डोकी सुद्धा लावली होती. हिने काळ्या रंगाच्या कपड्यासह मिशा लावून खास मेकअप सुद्धा केला होता. अशा अवतारात ती सर्वांना जोरजोरात हसत दसऱ्याच्या शुभेच्छा देत होती. .मोठं मोठ्याने ओरडत राखी अचानक शाहरुख खानच्या लोकप्रिय छम्मक छल्लो या गाण्यावर नाचू लागली. रावणाच्या वेशातच ती छम्मक छल्लोच्या गाण्यावर नाचताना पाहून रस्त्यावरील उपस्थित असलेले लोक सुद्धा हसत होती. राखीचा हा आगळावेगळा अवतार पाहून लोकांना हसू आवरत नव्हतं. मोठमोठ्याने रावणासारखं हसत नाचत ही सर्वांना येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा देत होती. .राखी सावंतने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओला नेटकऱ्यांच्या भरभरुन प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. राखीच्या या आगळ्या वेगळ्या स्टाईलचं काही नेटकरी कौतूक करताना सुद्धा पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट करत म्हटलंय की, 'हे फक्त राखीच करु शकते' आईच्या जाण्याने राखी प्रचंड खचली होती. तिच्या जाण्याने ती एकटी पडली होती. मात्र आता ती मुंबईत परतली आहे. तिने तिच्या खास अंदाजात दसऱ्याच्या शुभेच्छा दिल्यात.