'मला बाळ हवय, तु फक्त स्पर्म डोनेट कर' राकेश बापटच्या प्रेमात पूर्ण वेडी झाली राखी, म्हणाली...'माझं त्यांच्यावर खरंच मनापासून...'

RAKHI SAWANT'S SHOCKING STATEMENT ABOUT RAKESH BAPAT: बिग बॉस मराठी सीझन ६ चे पाच फायनलिस्ट मिळाले आहे. दिपाली सय्यद, राकेश बापट, तन्वी कोलते, अनुश्री माने आणि विशाल हे स्पर्धक यंदाच्या सीझनचे फायनलिस्ट ठरले आहे. दरम्यान मागच्या आठवड्यात राखी आणि रेवा घराबाहेर पडले. घराबाहेर पडताना राखी सावंत प्रचंड रडली. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत राखीनं 'माझं राकेशवर जीवापाड प्रेम आहे' असं जाहीरपणे सांगितलं आहे. .राखीनं नुकतीच महाराष्ट्र टाईम्सला मुलाखत दिली. या मुलाखीत बोलताना तिने सांगितल की, 'हा बिग बॉसचा शो संपल्यानंतर मला राकेशसोबत काम करायचं आहे. माझं राकेशशिवाय जीवन काहीच नाही. 'तुम बीन' I Am Finished! माझं राकेशवर खुप प्रेम आहे. तो ही घटस्फोटित आहे आणि माझाही घटस्फोट झाला आहे. त्यामुळे काय हरकत आहे आम्ही दोघे एकत्र येयला. मला सुद्धा माहिती आहे की, राकेशवर असलेलं माझं प्रेम कधीच पुर्ण होणार नाही. जेव्हा एखाद्याचं एकतर्फी प्रेम असतं. त्यावेळी त्यांना खरं प्रेम मिळत नाही.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .राकेशबद्दल सांगताना ती म्हणाली की, 'मी आता देवाकडे हात जोडणार आहे. मी जर यापुढे बिग बॉसच्या घरात गेले तर मला राकेशसारखं कोणी भेटू नये. मी आता राकेशशिवाय कोणाचाच विचार करु शकत नाही. मला त्याच्यासोबत संसार करायचा आहे. मी शांत आहे, श्रीमंत आहे. मी दुबईतून १० ते १२ लाखांचे ड्रेस खरेदी केलेत. जेणेकरुन फिनालेपूर्वी राकेशला फक्त मीच दिसेल. राकेश ४९ वर्षांचा आहे. त्याला आता १६ ची मुलगी भेटणार आहे का? मी राकेशपेक्षा लहान सुद्धा आहे.'.पुढे बोलताना ती असही म्हणाली की, 'मी राकेशला सांगून ठेवलय. विकी डोनरसारखं तू माझ्या बाळाच्या जन्मासाठी डोनर हो. तु तुझे स्पर्म मला डोनेट कर. त्याला लग्न करायचं नसेल तर ठिके, पण मला मूल हवय. त्यासाठी राकेश तू त्या मुलाचा बाबा हो! मी अशीच बिनधास्त आहे. जे काही मनात आहे, ते बोलून मोकळी होते.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.