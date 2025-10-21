'माझ्यात जी चमक आहे ती तमन्नामध्ये नाही' राखी सावंत तमन्नाबद्दल बोलताना म्हणाली...'आमच्या आयटम सॉन्गमध्ये घुसली आणि...'

नेहमीच वादग्रस्त विधानं आणि बेधड़क बोलण्यामुळे नेहमीच चर्चेत असणारी राखी सावंत पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. नुकतीच ती दुबईहून भारतात परतली असून, तिच्या अनेक व्हिडिओंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. आता तिने अभिनेत्री तमन्ना भाटियावर केलेल्या वक्तव्यामुळे राखी पुन्हा चर्चेत आली आहे. .एका मुलाखतीदरम्यान राखीने स्वत:ला बॉलीवूडची 'खरी आयटम गर्ल' म्हणत तमन्नावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. "आजकालच्या अभिनेत्री आमच्याकडूनच प्रेरणा घेतात. या सगळ्या आधी हिरोइन बनण्यामागे लागल्या होत्या, पण जेव्हा त्यांचं करिअर चाललं नाही, तेव्हा त्या आमच्या आयटम सॉन्गमध्ये घुसल्या. आमच्या पोटावर लाथ मारली, पण लक्षात ठेवा ओरिजनल आम्हीच आहोत," असं राखीने ठणकावून सांगितले. .ती पुढे म्हणाली, "तमन्नाच्या गाण्यांमध्ये ती चमक नाही जी आमच्याकडे होती आम्हीच या आयटम सॉन्गच्या दुनियेत पहिल्या रांगेत होतो. आता आम्हीच हिरोईन होणार आहोत." राखीच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी तिच्या बेधडक बोलण्याचं कौतुक केले, तर काहींनी तिला पुन्हा वाद उकरून काढल्याचं म्हणत टीका केली आहे. .राखी सावंत अलीकडेच 'पती, पत्नी और पंगा' या रिअॅलिटी शोमध्ये झळकली होती. तसेच ती बिग बॉसच्या आगामी सीझनमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त करत आहे. काही दिवसापूर्वी राखी सावंतचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. पाकिस्तानाच्या समर्थनार्थ केलेल्या व्हिडिओनंतर तिच्यावर प्रचंड टीका करण्यात आली होती. .'जयाने जर पांढरी साडी घातली...', अमिताभ बच्चन यांच्या आई निर्मात्याला म्हणाल्या.... 'तुझं जगणं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.