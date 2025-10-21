Premier

'माझ्यात जी चमक आहे ती तमन्नामध्ये नाही' राखी सावंत तमन्नाबद्दल बोलताना म्हणाली...'आमच्या आयटम सॉन्गमध्ये घुसली आणि...'

Rakhi Sawant Slams Tamannaah Bhatia: राखी सावंत पुन्हा चर्चेत आली आहे. अभिनेत्री तमन्ना भाटियावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधत राखीने म्हटलं, “आजच्या अभिनेत्री आमच्याकडून प्रेरणा घेतात, पण ओरिजनल आयटम गर्ल आम्हीच आहोत.” तिचं हे वक्तव्य सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
Rakhi Sawant Slams Tamannaah Bhatia

Rakhi Sawant Slams Tamannaah Bhatia

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

नेहमीच वादग्रस्त विधानं आणि बेधड़क बोलण्यामुळे नेहमीच चर्चेत असणारी राखी सावंत पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. नुकतीच ती दुबईहून भारतात परतली असून, तिच्या अनेक व्हिडिओंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. आता तिने अभिनेत्री तमन्ना भाटियावर केलेल्या वक्तव्यामुळे राखी पुन्हा चर्चेत आली आहे.

Loading content, please wait...
Tamannaah Bhatia
viral
Rakhi Sawant
actress
bollywood actress
Entertainment news
Celebrity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com