अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंगच्या घरावर आयकर विभागाची छापेमारी; चित्रपटांच्या नावाखाली परदेशात पैसा पाठवत असल्याचा संशय

सध्या बॉलिवूडमधून एक मोठी बातमी समोर येतेय. आज बॉलिवूड कलाकारांच्या घरावर इनकम टॅक्स विभागाच्या लोकांनी कारवाई केलीये. त्यात प्रामुख्याने बॉलिवूड अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंग, वासू भगनानी यांची नावं समोर आलीयेत. रकुलप्रीत ही वासू भगनानी यांची सून आहे. ती अभिनेत्री असून त्यांच्या व्यवसायात देखील मदत करते. वासू भगनानी हे बॉलिवूडमधील खूप मोठे निर्माते आहेत. त्यांची कंपनी त्यांचा मुलगा जॅकी भगनानी सांभाळतो. वर्षभरापूर्वीच त्यांच्यावर खूप मोठं कर्ज असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. आता त्यांच्या घरावर आणि कंपनीवर आयकर विभागाची धाड पडलीये. .काय आहे कारण? मिळालेल्या माहितीनुसार, रकुलप्रीत सिंग, दिग्गज फिल्म निर्माता वासू भगनानी आणि पॅनरोमा स्टुडिओजशी संबंधित १२ ठिकाणांवर आयकर विभागाने धाड टाकलीय. या ठिकाणांवर सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयकर विभागाला बऱ्याच काळापासून अशी माहिती मिळत होती की चित्रपटांचे शूटिंग, परदेशी वितरण आणि निर्मितीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैसे परदेशात हस्तांतरित केले जात आहेत. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरी आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. या संदर्भात, मुंबई आयकर विभागाची विविध पथके मुंबईतील अनेक कार्यालये आणि परिसरांची झडती घेत आहेत. .रकुलचं नाव यापूर्वीही अनेक वादग्रस्त गोष्टींमध्ये आलंय. बेटिंगची जाहिरात केल्याने तिला समन्स बजावण्यात आलेलं. तर यापूर्वी या कुटुंबावर कर्ज असल्याने त्यांनी त्यांची काही मालमत्ता विकली होती. आता त्यांच्या कंपनीवर आणि घरावर इनकम टॅक्सची धाड पडलीये. .पत्नीच्या वाढदिवसानिमित्त स्वप्नील जोशीची खास पोस्ट; सुरू केलाय खास व्यवसाय; म्हणतो- जितकी मेहनत या ब्रॅण्डसाठी घेतेयस... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.