“आई आणि बहीण ५ वर्षांपासून बोलत नाहीत” राम कपूर खुलासा करत म्हणाला...'वडिलांना मृत्यू स्वीकारण्यात मदत केली'

RAM KAPOOR OPENS UP ABOUT FATHER'S FINAL DAYS AND FAMILY RIFT: सध्या सगळीकडे लॉक अप सीझन २ ची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सध्या हा शो अंतिम टप्प्यात आहे. या आठवड्यात स्पर्धकांना त्यांच्या आयुष्यातील गुपित उघड करायची आहे. स्वत:ला अंतिम आठवड्यासाठी सुरक्षित स्थान मिळवण्यासाठी हा टास्क ठेवण्यात आला होता. दरम्यान हर्षद चोप्राने राम कपूरचं गुपित उघड करण्याचा निर्णय घेत त्याला धोक्यात आणलं. त्यावेळी राम कपूरने त्यांच्या आयुष्यातील असा खुलासा केला की, सगळ्यांचेच डोळे पाणावले..राम कपूर आयुष्यातील भावनिक प्रसंग सांगताना म्हणाला, 'वडिलांना वयाच्या ६२ व्या वर्षी पॅन्क्रियाटिक कॅन्सर झाला होता. त्यावेळी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांच्यावर १८ वेळा केमोथेरपी करण्यात आली. उपचारानंतर त्यांचा कर्करोग पुर्णपणे बरा झाला. त्यानंतर वयाच्या ७३ वर्षांपर्यंत ते चांगलं आयुष्य जगले. परंतु त्यांना पुन्हा कॅन्सर झाला. तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. त्यांच्यावर पुन्हा तेच उपचार करायचे होते. माझे वडील उद्योगपती असल्यामुळे त्यांना मी कंपनीत काम करावं वाटायचं, परंतु मी अभिनय क्षेत्र निवडल्यानं आमचं फार जमायचं नाही. आमच्यात सतत वाद व्हायचे.'.'जेव्हा त्यांना पुन्हा कॅन्सर झाला तेव्हा ते सिंगापूरमध्ये होते. तेव्हा सगळीकडे लॉकडाऊन होता. त्यांनी त्यावेळी मला बोलायची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर आमचं फोनवर बोलणं सुरु झालं. त्यावेळी त्यांनी मला शांतपणे जगाचा निरोप घ्यायचा असं सांगितलं. सुरुवातील मी या सगळ्या विरोधात होतो, माझाही या गोष्टीला नकार होता. परंतु ते एकटे हे करु इच्छित नव्हते, आणि त्यांना दुसरं कोणाला हे सांगायचं ही नव्हतं.'.'त्यावेळी त्यांनी माझ्याकडून वचन घेतलं. हा निर्णय कोणालाही सांगू नये आणि आयसीयूमध्ये त्यांना एकटं सोडू नये अशी विनंती केली होती. आयसीयूमध्ये असताना त्याच्यावर कोणतेच उपचार सुरु नव्हते. त्यांना फक्त माझा हात हातात घेऊन जगाचा निरोप घ्यायचा होता. मी ते वचन पाळण्याइतका खंबीर असेन की नाही माहित नाही. परंतु त्यांना माझ्यावर विश्वास होता. त्या घटनेनंतर माझी आई आणि बहीण माझ्याशी बोलत नाही. या घटनेला आता पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ उलटला आहे. परंतु मी मृत्यू इतक्या जवळून पाहिला की, जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला.' .बापरे! ज्युनियर एनटीआर जखमी, खांद्याला झाली गंभीर दुखापत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.