रणबीर कपूर, यश आणि साई पल्लवी यांच्या भूमिका असलेला 'रामायण' चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. चित्रपटातील भव्य दृश्ये आणि युद्धप्रसंग प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत असतानाच, सीतेच्या भूमिकेतील साई पल्लवीच्या अॅक्शन दृश्यांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. रामानंद सागर यांच्या १९८७ मधील 'रामायण' मालिकेत सीतेची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री दीपिका चिखलिया यांनी या दृश्यांबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे मुकेश खन्ना यांनी संताप व्यक्त केलाय. .सीतेला योद्ध्याच्या रूपात दाखवण्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दीपिका म्हणाल्या, "यावर नेमकं काय बोलावं, हे मला समजत नाही. मला वाल्मीकी रामायण आणि तुलसीदासांचे रामायण आठवते. त्यामध्येही अनेक प्रसंग होते, मात्र सीतेची अशी अॅक्शन दृश्ये दाखवल्याचे मला आठवत नाही," मात्र प्रत्येक रामायणाची मांडणी सारखी नसते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. .तर दुसरीकडे मुकेश खन्ना म्हणाले की, 'वाल्मिकी रामायणात कुठेच सीता युद्ध करताना लिहलं नाही. त्या मर्यादा पुरुषोत्तम यांच्या पत्नी होत्या. तसंच त्यांनी पतीसोबत वनवास स्वीकारला होता. त्या योध्दा असत्या तर त्यांचं अपहरण झालंच नसतं. दरम्यान या सीनवर निर्मात्यांनी म्हटलंय की, हा सीन अद्भूत रामायणातून घेतलाय. परंतु हे अद्भूत रामायण नक्की काय आहे. खरं रामायण तर वाल्मिकी यांनी लिहलंय. निर्मात्याला असं काही करताना लाज वाटली पाहिजे. असं चुकीचं दाखवण्याची हिंमत निर्माते दुसऱ्या धर्मात करून दाखवावी. तुम्हा अशी कुरान, बायबलसोबत छेडछाड करू शकता का. मग रामायणाबाबत असं कसं करू शकतात. सिनेमात दाखवलेलं संपूर्ण सितेच्या भूमिकेच्या पूर्णपणे वेगळं आहे.'.दरम्यान, 'रामायण' चित्रपटातील साई पल्लवीच्या भूमिकेवरून सोशल मीडियावरही वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही प्रेक्षक नव्या पद्धतीने सीतेचे पात्र साकारण्याच्या प्रयोगाचे समर्थन करत आहेत, तर काहींना सीतेचे पारंपरिक चित्रण अधिक योग्य वाटत आहे. .'शिट्ट्या सोडाच, लोकांनी माझ्यावर दगड मारले'; वर्षा उसगांवकरांनी सांगितला आयुष्यातील भयानक प्रसंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.