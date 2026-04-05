'रामायणा'ने जिंकली अब्जावधी हृदये: देशभरातील 14 शहरांत घुमला ‘राम’चा जयघोष, व्हिडिओ पाहून थक्क व्हाल

Marathi Entertainment News : बेंगळुरू, अहमदाबाद, भोपाळ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपूर, कोची, कोलकाता, मेरठ, मुंबई, पुणे, सीतामढी, कडप्पा, हैदराबाद, पानिपत, ग्वाल्हेर आणि बठिंडा पर्यंत—या झलकची गूंज 14 शहरांमध्ये आणि 5 मंदिरांमध्ये ऐकू आली, ज्याने संपूर्ण देशाला 'राम'च्या शक्तिशाली जयघोषाने एकत्र आणले..'रामायण 'ला आतापासूनच 2026 मधील सर्वात मोठा सिनेमॅटिक इव्हेंट मानले जात आहे आणि जगभरात याबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे. नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेला हा चित्रपट नमित मल्होत्रा यांच्या प्राइम फोकस स्टुडिओज, 8 वेळा ऑस्कर विजेता DNEG आणि यश यांच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स यांच्या सहकार्याने साकारला जात आहे. हा दोन भागांमध्ये सादर होणारा एक भव्य ग्लोबल स्पेक्टॅकल मानला जात आहे. हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने निर्मात्यांनी भगवान राम यांची एक झलक दाखवली, ज्याने क्षणातच जगभरात चर्चा रंगवली. या झलकला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला असून, निर्माता नमित मल्होत्रा यांनी प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया देखील टिपल्या आहेत, ज्या अक्षरशः वेड लावणाऱ्या आहेत..आपल्या सोशल मीडियावर नमित मल्होत्रा यांनी देशभरातील प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियांची झलक शेअर केली. जेव्हा ही झलक देशातील 14 शहरांमध्ये दाखवण्यात आली, तेव्हा तिने खरंच अब्जावधी हृदयांना स्पर्श केला आणि सर्वत्र एकच भावना घुमत होती— 'राम'. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे :"14 शहरं.5 मंदिरे.अब्जावधी हृदये.सर्वत्र एकच भावना घुमली.राम.नमित मल्होत्रा यांची रामायण.या वर्षी दिवाळीत जगभरातील सिनेमागृहांमध्ये.".'रामायण 'मध्ये दमदार स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे. रणबीर कपूर भगवान रामच्या भूमिकेत, साई पल्लवी सीतेच्या भूमिकेत, यश रावणच्या भूमिकेत, सनी देओल हनुमानच्या भूमिकेत आणि रवी दुबे लक्ष्मणच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. भव्य दृष्टिकोनातून साकारलेला हा चित्रपट महाकाव्याच्या विशालतेला शाश्वत कथेशी जोडतो आणि अत्याधुनिक व्हिज्युअल्सच्या माध्यमातून परंपरेला नव्या रूपात सादर करतो, ज्यामुळे जगभरातील प्रेक्षकांना यापूर्वी कधीही न पाहिलेला सिनेमॅटिक अनुभव मिळणार आहे..नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली आणि नमित मल्होत्रा यांच्या प्राइम फोकस स्टुडिओजद्वारे, 8 वेळा ऑस्कर विजेता DNEG आणि यश यांच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स यांच्या सहकार्याने निर्मित ही दोन भागांची महागाथा जगभरातील IMAX सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याचा पहिला भाग 2026 च्या दिवाळीत आणि दुसरा भाग 2027 च्या दिवाळीत प्रदर्शित होईल.