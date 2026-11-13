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'रामायण'मधील तो थरारक सीन हिंदीतून कट! राम-सीता अन् लक्ष्मणाचा Deleted Video व्हायरल; पाहून अंगावर येईल काटा

RAMAYANA DELETED SCENE VIRAL VIDEO: 'रामायण' सिनेमातील एक हटवलेला सीन सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या सीनमध्ये हिंस्र जनावरांच्या हल्ल्यातून प्रभू श्रीराम सीता आणि लक्ष्मणाचे प्राण वाचवताना दिसतात.
RAMAYANA MOVIE

RAMAYANA VIRAL VIDEO:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RAMAYANA MOVIE: ५ नोव्हेंबरला दिवाळीच्या मुहूर्तावर 'रामायण' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केली असून सध्या सर्वत्र त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या सिनेमातील एका डिलीट केलेल्या सीनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा थरारक प्रसंग पाहून अनेक प्रेक्षकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

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