'रामायण'मधील तो थरारक सीन हिंदीतून कट! राम-सीता अन् लक्ष्मणाचा Deleted Video व्हायरल; पाहून अंगावर येईल काटा

RAMAYANA MOVIE: ५ नोव्हेंबरला दिवाळीच्या मुहूर्तावर 'रामायण' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केली असून सध्या सर्वत्र त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या सिनेमातील एका डिलीट केलेल्या सीनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा थरारक प्रसंग पाहून अनेक प्रेक्षकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आल्याचं पाहायला मिळत आहे..'रामायण' सिनेमातून हटवण्यात आलेल्या या सीनमध्ये लक्ष्मणाच्या हाताला दुखापत झाल्यामुळे सीता त्यांना एका गुहेत आश्रय देते. त्याचवेळी राक्षसांनी सोडलेली काही हिंस्र जनावरं दोघांवर हल्ला करण्यासाठी गुहेत येतात. या जनावरांचा सामना करण्यासाठी सीता आणि लक्ष्मण पुढे सरसावतात. मात्र, जनावरं त्यांच्यावर हल्ला करणार इतक्यात प्रभू श्रीराम तिथे पोहोचतात. ते आपल्या बाणांनी जनावरांवर वार करून सीता आणि लक्ष्मणाचे प्राण वाचवतात. हा थरारक प्रसंग जेव्हा थिएटरमध्ये दाखवण्यात आला, तेव्हा प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत त्याला दाद दिल्याचं सांगितलं जात आहे. विशेष म्हणजे, हा सीन 'रामायण'च्या इंग्रजी आवृत्तीत दाखवण्यात आला होता, अशी चर्चा आहे..मात्र, हिंदी आवृत्तीतून हा सीन हटवण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे या प्रसंगाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चाहत्यांमध्ये त्याची चर्चा रंगली आहे. हा सीन पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं असून काही प्रेक्षकांनी तो हिंदी आवृत्तीत का दाखवण्यात आला नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे..दरम्यान, 'रामायण' सिनेमाबद्दल सांगायचं झालं तर, जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये या सिनेमाची निर्मिती करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. या सिनेमात रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवी दुबे आणि सनी देओल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. भव्य निर्मिती आणि कलाकारांच्या भूमिकांमुळे हा सिनेमा सध्या प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे..'VFX कौतुक पुरे! अभिनय कधी करणार?' करण जोहरचा बॉलिवूड कलाकारांना टोला; 'रामायण'च्या चर्चेदरम्यान वक्तव्य व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.