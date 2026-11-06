Ramayana Box Office: 'रामायण'ने करून दाखवलंच! पहिल्याच दिवशी थिएटरमध्ये धुमाकूळ; जमवला इतक्या कोटींचा गल्ला

भव्य व्हीएफएक्स, दमदार कलाकार आणि रामायणातील प्रभावी प्रसंगांमुळे 'रामायणम् पार्ट १ 'ने पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरही जोरदार सुरुवात केली असून भारतासह परदेशातही हा चित्रपट धुमाकूळ घालत आहे. ४ हजार कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेला हा चित्रपट १०० हून अधिक देशांमध्ये आणि ५९ हजार स्क्रीन्सवर प्रदर्शित झाला आहे. भगवान राम, रावण आणि सीता यांसह रामायणातील प्रमुख पात्रांचे भव्य चित्रण आणि दमदार व्हीएफएक्स हे चित्रपटाचे खास आकर्षण ठरत आहे. रणबीर कपूरने भगवान रामाची भूमिका साकारली असून यश रावणाच्या भूमिकेत दिसत आहे. दोघांच्याही भूमिका प्रभावी असल्याची चर्चा आहे..चित्रपटाची सुरुवात जटायूपासून होते. अनुपम खेर यांनी जटायूला आवाज दिला आहे. देव आणि असुरांमधील युद्धानंतर लंकेचे राज्य कुबेराकडे सोपवले जाते. मात्र, राक्षसकुळाला रसातळात हालाखीचे जीवन जगावे लागते. ही परिस्थिती पाहून महाराणी कैकसी आपला मुलगा दशानन म्हणजेच रावणाला लंकेचे वैभव पुन्हा मिळवण्याचे आव्हान देते. त्यानंतर रावणाची कठोर तपश्चर्या आणि त्याला मिळणाऱ्या वरदानाची कथा उलगडते..'रामायणम् पार्ट 1' हिंदी, कन्नड, तेलुगू, तमिळ आणि मल्याळम अशा पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. Sacnilkच्या आकडेवारीनुसार, चित्रपटाने भारतात पहिल्या दिवशी ६४.८५ कोटी रुपयांचा नेट कलेक्शन, तर ७७.५० कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई केली. यापैकी हिंदी भाषेतील कमाई ४७.५० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. भारतातील कमाईसोबतच परदेशातही चित्रपटाने चांगली कामगिरी केली आहे. परदेशात ५० कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई करत चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी जगभरात एकूण १२७.५० कोटी रुपयांचा आकडा गाठला. पहिल्या दिवशी चित्रपटाची सुमारे २५ लाख २५ हजार ७७५ तिकिटे विकली गेल्याची माहिती आहे..माधुरी दीक्षित सासू होणार! दिवाळी पार्टीत मोठा मुलगा आरिनची गर्लफ्रेंडची एन्ट्री; नेटकरी म्हणतात- कमरेवरचा हात बघून वाटतंय... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.