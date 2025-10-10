राम चरणच्या ‘पेड्डी’ चित्रपटाच्या पुढच्या शेड्यूलची पुण्यात आज सुरुवात, ब्लॉकबस्टर गाण्याचं शूटिंग होणार!

Entertainment News : ग्लोबल सुपरस्टार राम चरण, ज्यांनी आपल्या आधीच्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड धूम माजवली होती, ते आता त्यांच्या अत्यंत प्रतिक्षित चित्रपट ‘पेड्डी’ घेऊन मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहेत. चित्रपटाच्या घोषणेनंतरच चाहत्यांमध्ये आणि संपूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या चित्रपटात राम चरण एका दमदार अॅक्शन अवतारात दिसणार असून, त्यांची ही नव्या रुपातील झलक आधीच चर्चेचा विषय बनली आहे. .जशी जशी चित्रपटाची शूटिंग पूर्णत्वाकडे जात आहे, तसतशा नव्या अपडेट्समुळे चाहत्यांचा उत्साह आणखी वाढतोय. ताज्या माहितीनुसार, ‘पेड्डी’ चं पुढचं शेड्यूल आजपासून पुण्यात सुरू होत आहे, जिथे एक भव्य गाण्याचं शूटिंग होणार आहे. .हे गाणं ‘मास ब्लॉकबस्टर’ ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, याचे कोरिओग्राफी सुप्रसिद्ध कोरिओग्राफर जानी मास्टर करत आहेत, जे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय डान्स नंबरसाठी ओळखले जातात..आतापर्यंत या चित्रपटाचं सुमारे ६०% शूटिंग पूर्ण झालं असून, अलीकडेच चित्रपटाच्या पहिल्या भागाचं एडिटिंगही फायनल करण्यात आलं आहे. बुची बाबू सना दिग्दर्शित हा चित्रपट राम चरणला एका अशा अवतारात सादर करतोय, जो प्रेक्षकांनी याआधी कधीच पाहिला नाही – ज्यात अॅक्शन, थरारक कथा आणि हाय व्होल्टेज एंटरटेनमेंटचा उत्तम मिलाफ असणार आहे..बुची बाबू सना यांच्या लेखन व दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या ‘पेड्डी’ या चित्रपटात राम चरणसोबत शिवराजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदू शर्मा आणि जगपति बाबू मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. वेंकटा सतीश किलारु यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, हा चित्रपट २७ मार्च २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.आईचं महत्त्व सिद्ध करण्यासाठी ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मालिकेचा नवीन उपक्रम; सोशल मीडियावर #NotJustMoms होतोय ट्रेंड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.