Premier

राम चरणच्या ‘पेड्डी’ चित्रपटाच्या पुढच्या शेड्यूलची पुण्यात आज सुरुवात, ब्लॉकबस्टर गाण्याचं शूटिंग होणार!

Peddy Movie Shoot Start : अभिनेता रामचरणच्या आगामी सिनेमाच्या शूटिंगला सुरुवात होणार आहे. या सिनेमाविषयी जाणून घेऊया.
राम चरणच्या ‘पेड्डी’ चित्रपटाच्या पुढच्या शेड्यूलची पुण्यात आज सुरुवात, ब्लॉकबस्टर गाण्याचं शूटिंग होणार!
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : ग्लोबल सुपरस्टार राम चरण, ज्यांनी आपल्या आधीच्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड धूम माजवली होती, ते आता त्यांच्या अत्यंत प्रतिक्षित चित्रपट ‘पेड्डी’ घेऊन मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहेत. चित्रपटाच्या घोषणेनंतरच चाहत्यांमध्ये आणि संपूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या चित्रपटात राम चरण एका दमदार अ‍ॅक्शन अवतारात दिसणार असून, त्यांची ही नव्या रुपातील झलक आधीच चर्चेचा विषय बनली आहे. 

Loading content, please wait...
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com