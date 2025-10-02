शिवचरित्राची थरारक कहाणी रुपेरी पडद्यावर, ‘रणपति शिवराय – स्वारी आग्रा’ 19 फेब्रुवारीपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला!

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पुढील पिढ्यांपर्यंत कळावा यासाठी लेखक-दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी 'शिवराज अष्टक' ही संकल्पना सुरु केली. महाराजांचा इतिहास आणि त्यातील ज्वलंत अध्याय या शिवराज अष्टक संकल्पनेतून रुपेरी पडद्यावर सादर करण्यात येणार आहे. यातील ‘फर्जंद’, 'फत्तेशिकस्त', ‘पावनखिंड’, ‘शेर शिवराज, सुभेदार’ ही पाच चित्रपुष्प प्रेक्षकांच्या भेटीला आली, आणि या पाचही चित्रपटांना प्रेक्षकांचं उदंड प्रेम मिळालं.. या संकल्पनेतील सहावे चित्रपट 'रणपति शिवराय' - स्वारी आग्रा 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. लेखक-दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी सोशल माध्यमाच्या माध्यमातून या चित्रपटाची घोषणा केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक मोठमोठ्या शत्रूंना आपल्या गनिमीकाव्याच्या जोरावर धूळ चारली. बुद्धिचातुर्य, धैर्य, गनिमी कावा अशा विविध गुणांनी त्यांनी लढवलेले डावपेच यांनी इतिहासात महत्त्वाचं स्थान मिळवलं आहे. .यापैकीच एक घटना म्हणजे शिवाजी महाराजांची आग्र्याहून सुटका. पॅनोरमा स्टुडिओज आणि मुगाफी यांनी निर्मित केलेल्या ‘रणपति शिवराय’ - स्वारी आग्रा या चित्रपटातून शिवचरित्रातील हा थरारक अध्याय दाखवण्यात आला. कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, मुरलीधर छतवानी आणि विपुल अगरवाल, जेनील परमार चित्रपटाचे निर्माते आहेत आणि सहनिर्माते रवींद्र औटी तन्शा बत्रा आहेत..असामान्य दूरदृष्टी, असीम धैर्य, प्रबळ इच्छाशक्ती आणि आपल्या प्रभावी व्यक्तिमत्वाच्या बळावर सार्वभौम स्वराज्याची निर्मिती करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र या चित्रपटातून मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आपल्या भावी पिढयांना या चित्रपटांतून आत्मविश्वास आणि प्रेरणा मिळावी या उद्देशाने ‘शिवराज अष्टका’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘शिवराज अष्टका’ तील चित्रपटही आपल्या भावी पिढयांना नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील असा विश्वास आहे..संत तुकारामांच्या आवलीची भूमिका साकारणार स्मिता शेवाळे; या सिनेमातून येणार भेटीस !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.