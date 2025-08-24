Video : ₹2,500,000,000 मध्ये बनलेल्या रणबीर-आलियाच्या आलिशान घराची झलक समोर ! असं आहे घराचं इंटिरियर

रणबीर कपूर आणि आलिया भट्टचं नवीन सहा मजली आलिशान घर जवळपास २५० कोटी रुपयांच्या किमतीचं आहे.हे घर रणबीरला वारशाने मिळालेलं असून, आधी राज कपूर–कृष्णा राज कपूर यांचं, नंतर ऋषी–नीतू कपूर यांच्याकडे होतं.नुकताच या घराचा व्हिडिओ समोर आला असून, लवकरच रणबीर–आलिया या नव्या घरात शिफ्ट होणार आहेत..Entertainment News : रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांचं नवीन घर गेल्या बराच काळापासून तयार होत आहे. ज्याची किंमत जवळपास 250 करोड रुपये या घराची किंमत आहे. त्यामुळे हे घर पूर्ण कधी होणार याची उत्सुकता सगळ्यांमध्ये आहे. त्यातच या सेलिब्रिटी जोडीच्या सहा मजली घराचा व्हिडीओ समोर आला आहे. .आलिया आणि रणबीरचं हे घर वारशाने त्यांना मिळाला आहे. आधी हे घर रणबीरचे आजोबा राज कपूर आणि कृष्णा राज कपूर यांचं आहे. राज कपूर यांनी ही जागा ऋषी आणि नीतू यांना दिली होती. त्यानंतर ही रणबीरला मिळाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार लवकरच रणबीर आणि आलिया नवीन घरी शिफ्ट होणार आहेत. .सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात रणबीर आणि आलियाच्या नवीन घराची थोडीशी झलक पाहायला मिळत आहेत. घर पूर्ण काचेचं असून घरात लावलेला भव्य झुंबर पाहायला मिळतोय. तसेच घरात ठेवलेला सोफा सेट दिसत आहे. तर इतर रूमचीही झलक पाहायला मिळत आहे. .हे घर या जोडीने त्यांची मुलगी राहाच्या नावावर घेतला आहे. सोशल मीडियावर राहा लोकप्रिय आहे. या घराचं नाव कृष्णराज ठेवल्याची चर्चा आहे. हे नाव आजीच्या नावावरून ठेवल्याची चर्चा आहे. .FAQs :Q1. रणबीर–आलियाचं नवीन घर किती किमतीचं आहे?👉 जवळपास २५० कोटी रुपये.Q2. हे घर कुठल्या पिढीकडून रणबीरकडे आलं आहे?👉 राज कपूर आणि कृष्णा राज कपूर यांच्याकडून ऋषी–नीतूकडे, आणि तिथून रणबीरकडे.Q3. या घराची खासियत काय आहे?👉 सहा मजली आलिशान इमारत असून आधुनिक सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण आहे.Q4. या घराचा व्हिडीओ समोर आलाय का?👉 होय, नुकताच या आलिशान घराचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला.Q5. रणबीर–आलिया नवीन घरात कधी शिफ्ट होणार आहेत?👉 सूत्रांनुसार लवकरच ते तिथे राहायला जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.