Ranbir & Alia New Home Revealed : अभिनेता रणबीर कपूर आणि अभिनेत्री आलिया भट्ट यांच्या नव्या घराची झलक समोर आली आहे. कसं आहे त्यांचं नवीन घर जाणून घेऊया.
Video : ₹2,500,000,000 मध्ये बनलेल्या रणबीर-आलियाच्या आलिशान घराची झलक समोर ! असं आहे घराचं इंटिरियर
Summary

  1. रणबीर कपूर आणि आलिया भट्टचं नवीन सहा मजली आलिशान घर जवळपास २५० कोटी रुपयांच्या किमतीचं आहे.

  2. हे घर रणबीरला वारशाने मिळालेलं असून, आधी राज कपूर–कृष्णा राज कपूर यांचं, नंतर ऋषी–नीतू कपूर यांच्याकडे होतं.

  3. नुकताच या घराचा व्हिडिओ समोर आला असून, लवकरच रणबीर–आलिया या नव्या घरात शिफ्ट होणार आहेत.

