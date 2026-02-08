Premier

‘रंग दे बसंती’: 20 वर्षांनंतरही जोश तसाच कायम, स्पेशल स्क्रीनिंगमध्ये टीमची उपस्थिती

Rang De Basanti Special Screening : रंग दे बसंती सिनेमाला 20 वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल सिनेमाच्या टीमने स्पेशल स्क्रीनिंगचं आयोजन केलं होतं. या निमित्त सगळ्या कलाकारांनी हजेरी लावली होती.
kimaya narayan
Bollywood News : राकेश ओमप्रकाश मेहरा दिग्दर्शित ‘रंग दे बसंती’ हा चित्रपट आजही भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रभावी चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. या चित्रपटाने केवळ फिल्ममेकिंगची भाषा बदलली नाही, तर सामाजिक जाणीवांशी निगडित कथा मांडण्याच्या शैलीलाही नवी दिशा दिली. आमिर खान, आर. माधवन, सिद्धार्थ सूर्यनारायण, सोहा अली खान, शर्मन जोशी, कुणाल कपूर, अनुपम खेर आणि अतुल कुलकर्णी यांसारख्या दमदार कलाकारांनी सजलेला हा चित्रपट आजही एक नेशनवाइड फेनोमेनन ठरला असून, आपल्या ताकदवान कथानकामुळे आणि निर्भीड मांडणीमुळे तो सतत चर्चेत राहतो आणि प्रेक्षकांशी खोलवर नाते जोडतो.

