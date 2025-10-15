खरंच रानू मंडल वेडी झालीय? 5 वर्षात अशी झाली अवस्था, घरात कीडे तर खाण्याचे हाल तरीही, मध्येच हसते, मध्येच रडते

Bollywood News: सोशल मीडियावर काही न काही व्हायरल होत असतं. कधी कधी त्या व्हायरल गोष्टीमुळे कोणाचं नशीब बदलतं तर काही जणांचं सार काही धुळीच मिळतं. पाच वर्षापूर्वी असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. तो होता रानू मंडल हिचा. रानू मंडल त्या व्हिडिओमध्ये लता मंगेशकर यांचं सुरेख आवाजात गाणं गाताना पहायला मिळाली होती. त्यांनतर तिचं आयुष्यचं बदलून गेलं. त्या एका गाण्यामुळे तिला घर मिळालं, पैसा मिळाला, प्रसिद्धी मिळाली. परंतु ते रानू मंडलला काही टिकवता आलं नाही. रानू सध्या सगळं काही गमावून बसली आहे. तिची हालत पाहून ती वेडी झाली की काय अशा चर्चा होताना पहायला मिळतेय..काही दिवसापूर्वी एक युट्यूबर रानू मंडल यांच्या घरी गेली होती. परंतु तेव्हा तिच्या घराची परिस्थिती पाहून ती शॉक झाला. तिच्या घराची हालत अत्यंत बेकार झाली होती. घरात सगळीकडे किडे झाले होते. घरात ना खाण्यासाठी काही होतं ना पिण्यासाठी. घरासह रानू मंडलचे हाल वाईट झाल्याचं युट्यूबरने सांगितलं. तसंच रानू मंडळ कोलकत्त्यातील रानघाटात राहते. ती पाच मिनिटात सगळं काही विसरते. तसंच तिचा सध्या काही उदरनिर्वाह नसल्याने लोक तिला काही खायला आणतात, किंवा पैसे देतात. .एका रिपोर्टनुसार रानू मंडल हिची मानसिक स्थिती बिघडली आहे. तिला आता कोण काय बोलतं? काय म्हणतं? हे काही समजत नाही. रानू मंडल हिचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेकांनी दु:ख व्यक्त केलंय. परंतु जेव्हा तिला युट्यूबरने काही विचारलं की, ती मध्येच हसायची, मध्येच रडायची, मध्येच म्हणायची, 'माझ्यासोबत धोका झाला आहे.'.सध्या रानू मंडळ कोलकात्याजवळील रानाघाट इथं राहायची. रेल्वेत गाणं गाऊन उदरनिर्वाह करायची. परंतु रातोरात तिला प्रसिद्धी मिळाली. तिला मॅनेजर सुद्धा ठेवण्यात मात्र तिच्या वागण्यामुळे सगळं होत्याचं नव्हतं झालं. ती ऐश्वर्यातून गरिबीत आली. त्याकाळी लोकांनी तिच्यावर खूप टीका केली. तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. परंतु आता सध्याची तिची अवस्था पाहून लोकांना दया येतेय. .तो फार कमी कार्यक्रमांना यायचा... अदिती द्रविडने सांगितला काका राहुल द्रविडसोबतचा बालपणीचा अनुभव \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.