२ वर्षाची झाली दुआ पादुकोण सिंह! रणवीर- दीपिकाने शेअर केले खास फोटो; अभिनेत्रीच्या बेबी बम्पने वेधलं लक्ष

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह आणि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण यांची लाडकी लेक दुआ पादुकोण सिंह हीचा आज ८ सप्टेंबर रोजी दुसरा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने रणवीर आणि दीपिकाने तिचे खास फोटो शेअर केले आहेत. त्यांचे ब्लॅक अँड व्हाइट फोटो पाहून चाहते खुश झालेत. त्यांच्या फॅमिली फोटोवर चाहत्यांनी लाइक आणि कमेंटचा वर्षाव केलाय. हे फोटो पाहून दुआ नेमकी कुणासारखी दिसते हे सांगण्यासाठी नेटकऱ्यांची चढाओढ लागलीये. .दुआ २ वर्षाची होताच रणवीर आणि दीपिकाने तिचे सुंदर असे फोटो शेअर केलेत, जे पाहून चाहते आनंदले आहेत. इतर कलाकारांनी आपल्या मुलांचे फोटो न दाखवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी रणवीर आणि दीपिकाने मात्र तसं केलेलं नाही. यापूर्वी दुआच्या पहिल्या वाढदिवसाला त्यांनी तिचे फोटो शेअर केले होते. आता दुसऱ्या वाढदिवसाला ती उंच झालेली दिसतेय. तिने केसांच्या दोन पोनी बांधल्या आहेत, तर एका फोटोमध्ये ती आपला चेहरा लपवतेय. दुसऱ्या फोटोत मात्र ती मनमुराद हसतेय. तिचे फोटो चाहत्यांना खूप आवडलेत, ती आपल्या आईवडिलांसोबत खूप आनंदी दिसतेय. .दीपिकाने दाखवला बेबी बम्प यानिमित्ताने दीपिकाने तिच्या दुसऱ्या बेबीच्या येण्याचा आनंद देखील साजरा केलाय. तिने तिचं मॅटर्निटी शूट देखील केलंय. लवकरच सिंह कुटुंबात आणखी एक पाहुणा येणार आहे. त्यामुळे दीपिकाने तिचा बेबी बम्प फ्लॉन्ट केलाय. त्यांचे हे फोटो सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झालेत. .नारकरांच्या घरी झाली सत्यनारायण पूजा; ऐश्वर्या यांनी स्वतः बनवला प्रसादाचा शिरा, कशी केली तयारी? दाखवला खास व्हिडिओ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.