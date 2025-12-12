अक्षय खन्ना की रणवीर सिंग! कोणाकडे जास्त संपत्ती? एकाकडे मोठी हवेली तर दुसऱ्याकडे तगडा बँक बॅलेन्स

Ranveer Singh vs Akshaye Khanna, Who Is Richer?: बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता रणवीर सिंह यांची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळते. रणवीर सिंहचा धुरधंर सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. परंतु या सिनेमात रणवीरपेक्षा अक्षय खन्नाने हवा केलीय. त्याचा एन्ट्री डान्स सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडवर आहे. दोघांनीही अभिनय क्षेत्रास आपली खास ओळख निर्माण केलीय. परंतु संपत्तीच्या बाबतीत कोण वरचढ? आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का?.रणवीर सिंहची संपत्तीअभिनेता रणवीर सिंह बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्यांचं एकूण नेटवर्थ सुमारे 362 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. तो आंतरराष्ट्रीय ब्रँड, सिनेमा, ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून कोट्यवधींची कमाई करतो. तसंच गेल्या 14 वर्षापासून रणवीर अभिनय क्षेत्रात काम करतोय. त्यांच्याकडे अनेक लग्जरी गाड्या देखील आहेत. तसंच एका सिनेमाचे रणवीर 30 ते 40 कोटी रुपये मानधन घेतो..अक्षय खन्नाची संपत्ती किती?गेल्या अनेक वर्षापासून अक्षय खन्ना सिनेसृष्टीशी सोडला गेला आहे. त्याने अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. ढोल, बॉर्डर, हंगामा, छावा सारख्या सिनेमामध्ये त्याने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अक्षय खन्नाकडे मोठा बँक बॅलेन्स तसंच मालाबार हिल इथं त्याच्याकडे एक मोठी हवेली देखील आहे. तसंच अक्षय खन्ना एका सिनेमासाठी 2.5 कोटींचं मानधन घेतो. अक्षयकडे जवळपास 167 कोटींची संपत्ती आहे. .त्यामुळे अक्षय खन्ना आणि रणवीर सिंह यांच्या दोघांतील संपत्तीची तुलना केल्यास रणवीर सिंह यांच्याकडे संपत्ती जास्त आहे. अक्षय खन्ना जरी संपत्तीत कमी असला तरी त्याने फार मोठ्या प्रमाणात जाहिरात किंवा ब्रँडिग केलेल्या नाही. शेवटी काहीही असलं तरी अभिनयाची तुलना पैशात होऊ शकत नाही. अभिनय आणि कलेला कधीच पैशात मोजता येत नाही. .बॉलिवूडमध्ये येण्यापूर्वीच विवेकने सतराव्या वर्षी कमावलेले 1000000 रुपये ! त्यानंतर सुरु केल्या 6 कंपनी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.