बॉलिवूडमध्ये नेहमची चर्चेत असलेलं आणि सर्वांचं लाडकं कपल रणवीर दीपिका यांचा खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. सोशल मीडियावर दीपिका आणि रणवीर नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असतात. त्यांच्या अभिनयाचे सुद्धा लाखो चाहते आहे. त्यांच्या रणवीरचं दिपीकावर असलेलं प्रेम पाहून चाहत्यांना कौतूक वाटतं. सोशल मीडियावर नेहमीच दोघांचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात..अशातच लोकाप्रिय स्टार रणवीर सिंग आणि दीपिका पादुकोण पुन्हा एकदा एकत्र झळकणार आहेत; पण या वेळी रुपेरी पडद्यावर नव्हे, तर एका विशेष मोहिमेत. अबू धाबीच्या डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अँड टुरिझम यांच्या 'एक्सपिरियन्स अबू धाबी' या डेस्टिनेशन ब्रँडने दीपिका पादुकोणला आपल्या नव्या रीजनल बँड अॅम्बेसेडर म्हणून घोषित केलं आहे. रणवीर सिंग २०२३ पासून या मोहिमेशी जोडला गेला असून, आता दीपिकाही या प्रवासात सामील झाली आहे. .त्यामुळे हे दोघे मिळून अबू धाबीचे प्रतिनिधित्व करणारे पहिले बॉलीवूड पॉवर कपल ठरले आहेत. या मोहिमेद्वारे रणवीर आणि दीपिका अबू धाबीला प्रत्येक प्रवाशांशी भावनिक आणि वैयक्तिक नाते जोडणारं ठिकाण म्हणून सादर करतील. दोघे मिळून शहरातील संस्कृती, साहस, समुद्रकिनारे आणि आधुनिक आकर्षणांचा अनुभव प्रेक्षकांसमोर मांडणार आहेत. दीपिका भारतासह जगभरातील प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय असून, तिच्या माध्यमातून 'एक्सपिरियन्स अबू धाबी' भारतीय प्रवाशांसाठी अधिक जवळचं ठिकाण म्हणून उभं राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. .दीपिकाने आपल्या वक्तव्यात म्हटलं, "प्रियजनांसोबतचा प्रवास नेहमीच अधिक खास असतो. रणवीरने गेल्या तीन वर्षात अबू थाबीला जसा उत्साहाने अनुभवला आहे तसाच मीही आता अनुभव घेण्यासाठी उत्सुक आहे. या सुंदर शहराचं सौंदर्य आणि संस्कृती जाणून घेणं ही एक अविस्मरणीय गोष्ट असेल." या मोहिमेद्वारे रणवीर-दीपिका हे कपल दिवाळीच्या निमित्ताने भारतीय प्रेक्षकांसमोर अबू धाबीचं रंगीबेरंगी आणि जिवंत चित्र सादर करणार आहे. परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम दाखवणारा हा प्रवास पर्यटन क्षेत्रात नव्या दिशेचा संदेश देईल, अशी चर्चा आहे.