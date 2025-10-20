Premier

रणवीर-दीपिका अबू धाबीचे ब्रँड कपल अ‍ॅम्बेसेडर! पहिलं बॉलीवूड पॉवर कपल ठरलं ब्रँडचं चेहरा

Ranveer Singh and Deepika Padukone Become Abu Dhabi’s First Bollywood Brand Power Couple: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय स्टार कपल रणवीर सिंह आणि दीपिका पादुकोण पुन्हा एकत्र आले आहेत, आंतरराष्ट्रीय पर्यटन मोहिमेसाठी अबू धाबीचे संस्कृती, साहस, परंपरा आणि आधुनिक आकर्षण भारतीय प्रेक्षकांसमोर सादर करणार आहेत.
Ranveer Singh and Deepika Padukone Become Abu Dhabi’s First Bollywood Brand Power Couple

Ranveer Singh and Deepika Padukone Become Abu Dhabi’s First Bollywood Brand Power Couple

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडमध्ये नेहमची चर्चेत असलेलं आणि सर्वांचं लाडकं कपल रणवीर दीपिका यांचा खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. सोशल मीडियावर दीपिका आणि रणवीर नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असतात. त्यांच्या अभिनयाचे सुद्धा लाखो चाहते आहे. त्यांच्या रणवीरचं दिपीकावर असलेलं प्रेम पाहून चाहत्यांना कौतूक वाटतं. सोशल मीडियावर नेहमीच दोघांचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात.

Loading content, please wait...
Ranveer Singh
Actor
actress
deepika padukone
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com